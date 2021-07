Seemanová na kraulové stovce neuspěla, Čejkovi unikl postup o 17 setin

Plavkyně Barbora Seemanová pár hodin po 6. místě na kraulařské dvoustovce nepostoupila na OH na poloviční trati do semifinále. V rozplavbách byla 21. Pouhých 17 setin vteřiny chybělo Janu Čejkovi k postupu do semifinále znakařské dvoustovky. Doplaval s osmnáctým časem.