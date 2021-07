Báro, vstávej, musíme závodit. Budík Horské naštěstí probudil i Seemanovou

Seemanová si naplánovala, že v úterý ráno bude vstávat v šest. Každému to oznámila, jenže budík si zapomněla nastavit.

Od překotného stresu ji tudíž zachránilo, že Horská se probila do semifinálového a finálového bloku rovněž a svůj budík měla nastavený na 6.20.

„Když se mi ozval, byla jsem z toho úplně zmatená,“ vyprávěla Kristýna Horská. V duchu se sama sebe ptala: Proč jsem neslyšela ten Bářin? Proč je Bára ještě v posteli?

„Přemýšlela jsem, jestli jsem sama spala tak tvrdě, že jsem žádné Bářino buzení nezaregistrovala. Až pak se ukázalo, že jsem ji vzbudila teprve já.“

Předtím v noci je probraly pro změnu šramotící triatlonistky se svým ještě časnějším budíčkem ve 2.30, protože s nimi bydlí na osmimístném apartmánu, který se skládá z dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů.

„Není to úplně ideální situace,“ popisovala Horská. „My přijdeme z bazénu o půlnoci a triatlonistky naopak hrozně brzo vstávají. Stejně tak to bylo s holkama veslařkama, co tu předtím bydlely. Ale snažíme se, abychom si dávaly pozor a vycházely si navzájem vstříc.“

Horská si náležitě vychutnávala, že společně se Seemanovou může v úterý odjet do Aquatic Centra. Pro ni byl na rozdíl od její kolegyně už postup do semifinále splněním velkého přání.

Závod Seemanové na kraulové dvoustovce potom sledovala i u bazénu, fandila. „Do svého semifinále jsem měla pořád ještě dost času, tak jsem se nesnažila být někde zavřená v rohu a jen čekat,“ vysvětlovala.

Barbora Seemanová v tolik úspěšném semifinále dvoustovky volným způsobem.

Kamarádka postoupila do finále pátým časem a slavila.

Horská skončila v semifinále šestnáctá v čase 2:12,85 a usmívala se také: „Bylo skvělé nastupovat tam sama a slyšet hlasatele, jak oznamuje mé jméno a osobně mě představuje. A mohla jsem i zamávat do kamery rodičům domů.“

Letos měla tři sny.

Za prvé: probojovat se na olympiádu. Splněno.

Za druhé: zaplavat si tam osobní rekord. Splněno. Už v rozplavbě jej časem 2:12,21 překonala o 40 setin.

A za třetí: postoupit do semifinále. „Ale to byl sen, který se neříká. Nečekala jsem, že bych semifinále opravdu mohla plavat.“

Splnila si však i ten.

Tomas Macek @tomasmacek2 Ten výraz může znamenat: Páni, já plavala olympijské semifinále. Kritýna Horská navíc ráno "zachraňovala" i Barboru Seemanovou, protože si česká jednička zapomněla na 6.00 nastavit budík. "Když se v 6.20 ozval můj, byla jsem pak celá zmatená, jak to, že jsem Báru vzbudila až já." https://t.co/TRU8uZoxjJ oblíbit odpovědět

Navíc na trati 200 metrů polohový závod, tedy v disciplíně, která vlastně ani není její hlavní, tou by měla být až prsařská dvoustovka.

„Já ani moc nerozděluju, která z nich je hlavní,“ tvrdila. „Krátkou polohovku plavu celý život, zatímco dvě stě prsa byla moje trať na začátku kariéry, pak jsem si od ní dala pauzu, potom jsem se k prsům zase vrátila a trochu nečekaně se v nich dostala na olympiádu. Přesto bych asi neříkala, že je to moje hlavní disciplína.“

Každopádně osobní rekord na prsařské dvoustovce bude teď tokijským přáním číslo čtyři 23leté plavkyně. „Energie mám dost, polohovka mě nakopla,“ ujišťuje další ze svěřenek Petry Škábové, úspěšné trenérky Seemanové.

Horská prožívá zásluhou svých výkonů v Tokiu zároveň i určitou satisfakci poté, co se o účast na hrách musela strachovat. Což o to, limit zaplavala už loni na podzim v Taškentu, jenže letos na jaře se dozvěděla, že se jí možná nezapočte, protože plavecká asociace FINA zpochybnila, že při závodech v Taškentu byly dodrženy veškeré náležitosti.

„Tehdy se mi trošku zhroutil svět. Měla jsem těsně před Evropou a navíc i těsně před státnicemi. Byla to náročná doba,“ vypráví.

Státnice z tělesné výchovy a sportu na Univerzitě J. E. Purkyněho v Ústí nad Labem zvládla za jedna.

S Evropou se dokázala vypořádat se ctí, i když limit na ní nezopakovala.

„A dva týdny poté jsem se dozvěděla, že se mi čas z Taškentu přece jen bude počítat, ačkoliv ani pak jsem to nebrala jako samozřejmost.“

Naštěstí už žádná jobovka nepřišla.

A tak je tady, v Tokiu, na olympiádě - a svým osobním rekordem potvrdila, že Taškent rozhodně nebyla náhoda.