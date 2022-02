Sobota je minulost, nás zajímá přítomnost, řekl kouč Davidové. Kdo sáhne na zlato?

S jakými čísly startují

1 Röiselandová (Nor.)

4 Wiererová (It.)

8 Herrmannová (Něm.)

10 Bescondová (Fr.)

11 Hauserová (Rak.)

12 Chevalierová (Fr.)

13 Brorssonová (Švéd.)

15 DAVIDOVÁ (ČR)

17 H. Öbergová (Švéd.)

19 Eckhoffová (Nor.)

23 JISLOVÁ (ČR)

24 Braisazová-Bouch.(Fr.)

27 Solová (Běl.)

28 E. Öbergová (Švéd.)

‚29 Nigmatulinová (Rus.)

30 Alimbekavová (Běl.)

45 Simonová (Fr.)

50 VOBORNÍKOVÁ (ČR)

65 CHARVÁTOVÁ (ČR)

74 Rezcovová (Rus.)

Startuje 89 biatlonistek.