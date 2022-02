Potlesk a květiny. Valijevovou na letišti v Moskvě vítaly desítky fanoušků

Jedna z nejdiskutovanějších sportovkyň letošních olympijských her už je zpátky doma. Z dopingu podezřelá ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se den po nezvládnuté volné jízdě vrátila zpět do vlasti. Na moskevském letišti patnáctiletou dívku vítaly desítky fanoušků potleskem a kyticemi. Celá v černém oblečená Valijevová na aplaus zareagovala jen zdvořilým pokýváním a beze slova se snažila co nejrychleji zmizet k východu.