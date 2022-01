Peking, skvělá zpráva pro Musila s Kundrátkem, potíž pro třineckou obranu

Jako poslední se o nominaci dozvěděl v sobotu David Musil. A tak by v Pekingu mohla nastoupit obranná dvojice Kundrátek-Musil.

„Pro nás to je super zpráva, ale situace je taková, že nejedou hráči z NHL, takže jsme dostali tuto příležitost a důvěru,“ řekl Tomáš Kundrátek. „Skvělé je to i pro Třinec, že pojedeme spolu,“ dodal David Musil.

Tuší, zda budou stejně jako v klubu hrát v jedné obraně? „Rozhodnutí je na trenérech, uvidíme, jak to poskládají,“ shodli se třinečtí parťáci.

Původně měl být mezi osmi obránci pro olympiádu liberecký Ladislav Šmíd, jenže zatím toho po operaci krční páteře moc neodehrál. A tak ho nahradil Musil.

„Nad tím, že jsem nebyl v původní nominaci, jsem nijak nepřemýšlel,“ uvedl David Musil. „V širším kádru jsem byl a dostával nějaké informace. Věděl jsem, že bych mohl jet, pokud by někdo vypadl. Čekal jsem, co se bude dít.“

Český hokejista Tomáš Kundrátek brání finského soupeře.

Dodal, že bral svou situaci tak, jak je. „Jediné, co mohu ovlivnit je moje hra, ostatní okolo už ne.“

Každopádně ho potěšilo, když mu reprezentační manažer Petr Nedvěd v sobotu zavolal. „Je to splněný sen,“ přiznal David Musil.

Radost měl i jeho otec František, někdejší reprezentant. Říkal mu, ať si hry užije.

„Hned, jak jsem se změnu v nominaci dozvěděl, tak jsem Davidovi napsal a blahopřál,“ usmál se Tomáš Kundrátek. „Je to skvělá zpráva. Ještě máme před sebou dost zápasů, ale těšíme se.“

Když Musil nebyl mezi vybranými hokejisty hned napoprvé, Kundrátka to mrzelo, ale nijak ho nechlácholil. „David je profesionál, věděl co a jak. Soustředil se na každý zápas a neházel flintu do žita,“ uvedl Kundrátek.

Zkušeného třineckého útočníka Andreje Nestrašila, který se zatím do olympijského výběru nedostal, těší, že Oceláři mají v českém národním celku aspoň dva zástupce.

„David toho objel už hodně, byl na dvou mistrovstvích světa. Teď si připíše olympiádu. A kluci by mohli hrát i spolu. Mohlo by jim to vyhovovat,“ přemítá Nestrašil. „A mít hráče v reprezentaci je ukázka toho, jak se tady s nimi pracuje.“

Třinecký trenér Václav Varaďa od počátku věřil, že David v nominaci bude. „Pozvánku si zaslouží. Je to skvělé, ale neznamená to, že bude v sestavě. Může se stát hodně věcí,“ řekl Varaďa. „Navíc pro nás to je potíž. V únoru na šest sedm utkání přijdeme o pět hráčů.“

Český obránce David Musil.

Připomněl, že ke všemu partnerský Frýdek-Místek, jehož hráči Ocelářům v případě potřeby pomáhají, bojuje v první lize o holý život. „Pokud jde ale o obranu, máme variantu s Vladem Draveckým (útočník), který tam už zaskakoval. Sám jsem zvědavý, jak to bude.“

Tomáš Kundrátek je přesvědčený, že pro Oceláře to velký problém nebude. „Kluci se na to připraví,“ prohlásil.