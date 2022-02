Jen nemístná prohlášení, říká Verner o kritice účasti sportovců v Číně

„Nechápu, proč svět řeší Čínu až teď a proč ukazuje jen na sportovce. Kde všichni kritici byli v roce 2015, když se o přidělení her rozhodlo, a proč nekřičeli tak razantně?“ zlobí se 35letý sportovec, který v těchto dnech moderuje program v olympijském parku v Brně a v televizi spolukomentuje krasobruslařské soutěže.

Vernerovi vadí odsuzování sportovců a vyzývání k bojkotu. „To, že na olympiádu neletí politická reprezentace mi přijde úsměvné. Co se stane s Čínou? Nic! Pojďme jmenovat ty, kteří opravdu něco udělali, kteří se postavili Číně, odmítli její peníze, odmítli vyrábět tam za minimální náklady. Myslím, že takový seznam by byl hodně krátký.“

Pozvání k Rozstřelu přijal Verner krátce poté, co jeho bývalý reprezentační kolega i soupeř Michal Březina propadl v olympijské soutěži. V závodě, kterým se chtěl loučit s kariérou, nepostoupil do volných jízd a obsadil konečné 24. místo.

„Michal je bruslař v pokročilém věku a dopustil se chyb, kterých se v minulosti nedopouštěl,“ poznamenal Verner. „Jeho tréninková forma neodpovídá tomu, co předvedl na olympijských hrách.“

Blížící se konec kariéry byl podle Vernera pro českého reprezentanta až příliš svazující, a ten nedokázal v individuální soutěži zopakovat výkon ze závodu družstev.

Problémy Verner přičítá i tomu, že Březinovi bude brzy už 32 let. „S vyšším věkem se dostavují fyziologické změny, které se při našem sportu projeví. Bude to možná znít divně, ale Michal mužní a nabírá na váze tam, kde by neměl. Já jako člověk, který ho několik let pozoruje, vidím, že ve vršku nabyl, zmohutněl, a to je v technice krasobruslení velký problém,“ pokračuje Tomáš Verner.

V pořadu Rozstřel dále hovoří o mentálním koučinku, o fungování sportovců ve složitých podmínkách, jaké přináší covidová pandemie, a nechá nahlédnout i do svého soukromí. „Největší adrenalinový sport je být otcem,“ prozradí.