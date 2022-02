V létě mu tělo řeklo stop, čtyři měsíce nic nedělal. Teď je Portyk dvacátý na hrách

Na čtyři měsíce vypadl v létě a na podzim z přípravy.

Dlouho přitom netušil, co ho trápí. Proč ze sebe nemůže na tréninku vydat maximum, jak byl v minulých letech zvyklý.

„Až mi nakonec doktorka vysvětlila, že si tělo řeklo stop. Po těch deseti letech, co jsem neměl žádný výpadek, tak už to dál nešlo. Musel jsem si odpočinout,“ líčil.

Do sezony tak vstoupil prakticky bez tréninku. O to cennější 20. příčka na úvod jeho závodění v Pekingu je.

Vždyť jen o jedno místo zaostal za svým maximem z Pchjongčchangu, kde se mu to ale povedlo na velkém můstku.

A ten Portyka v Pekingu ještě čeká.

Tomáši, jak dnešní závod hodnotíte?

Abych byl upřímný, tak asi pozitivně. Na začátku sezony to se sportováním vypadalo bledě. Každý závod se ale cítím líp a líp, i když dneska to bylo hodně běžecké. Po malém můstku mezi námi nejsou takové rozestupy, takže to pro mě bylo těžké. Ke konci už mi docházely síly, jel jsem tam dost na provazu.

Do běžecké desítky jste startoval ze 14. místa, ale měl jste kolem sebe skupinu, se kterou jste se mohl vézt. Pomohlo vám to?

Jo, určitě. První dvě kola jsem si říkal, že by to dneska mohlo dopadnout dobře, měl jsem spoustu sil, kopce se mi jezdily dobře. Jenže ve třetím kole se zrychlilo, přijeli tam rychlí běžci a se mnou to trochu seklo. Prožil jsem si menší krizi a v posledním kole pro mě bylo těžké se zmáčknout.

Musel jste si hodně hrábnout?

To teda, ale takhle je to celou sezonu. Tím, že jsem měl výpadek, tak cítím, že na začátku sezony mi docházelo na pátém kilometru, pak na šestém a teď v posledním kole.

Se skokem jste byl spokojený?

Je to malý můstek, já mám přece jen raději ty větší, letecké. A tady je to i trochu o štěstí, protože vítr se strašně točí a skok pak není až tak spravedlivý. Mně se ten závodní docela povedl, za což jsem rád. Teď už ale vyhlížím velký můstek, těším se, až se tam proletím, pak pro mě snad bude trochu lehčí i běh.

Na druhou stranu, pořád je to pro vás druhý nejlepší výsledek na olympiádě.

Jo, přesně tak, já musím být asi upřímně šťastný. Na začátku sezony jsem si nedokázal představit, že tady budu nějak závodit, takže 20. místo je pěkné. Ale samozřejmě po tom, jak letos skáču, jsem namlsaný trochu víc. Chtěl bych na velkém můstku udělat super skok a pak v běhu už to půjde zase o něco líp.

Jak blízko na podzim bylo, že úplně skončíte?

Asi to nebylo úplně na konec kariéry, ale bylo to těžké hlavně psychicky, protože jsem skoro čtyři měsíce nemohl nic dělat. Začal jsem sezonu víceméně s nulovým tréninkem, což bylo náročné. Myslel jsem si, že se budu připravovat jenom na olympiádu, ale nakonec jsem objel skoro všechny závody ve svěťáku a už cítím trochu únavu. I proto ten výsledek musím brát.

Pomohla vám pauza od sportu v něčem?

To nevím, ale určitě jsem si od sportu odpočinul a dostal jsem do toho takový nový impuls. Šel jsem na trénink s velkou chutí to zase převrátit k něčemu dobrému a myslím, že to zafungovalo hlavně na můstku. Skáču celou zimu stabilně a chodím na můstek s tím, že mě to baví, a to je pro mě důležité.

O to víc se teď na velký můstek musíte těšit, ne?

Samozřejmě. Trochu jsem věřil, že bych i na tom malém mohl skočit třeba do 10. místa, pak by se mi i jelo líp, ale byl to první závod, těším se na velký můstek, tam by mi to mělo sedět daleko víc.