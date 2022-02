Snad v Pekingu vytáhneme trumfy. Portyk o záhadné nemoci i nižší váze

Vyhovuje vám, že jste závodil do poslední chvíle před Pekingem?

Jsem za to rád, protože tréninku je většinou dost a v závodě se spíš ukáže, jak na tom jste. Chci závodit taky proto, že kvůli letnímu výpadku nemám moc rychlých kilometrů, takže každý závod je pro mě důležitý.

Co vás tedy v létě trápilo?

Začalo to koncem minulé sezony, kdy můj běh nasvědčoval tomu, že se něco děje. Furt jsem zkoušel, jestli to třeba není jen běžecká krize, ale bylo to horší a horší. Na mistrovství světa v Oberstdorfu jsem skoro ani nemohl dojet do cíle, tak jsem si řekl, že už dost a že musím zjistit, co se děje.

A přišel jste na příčinu?

Podstoupil jsem vyšetření u lékařky Dany Kudrnáčové a krevní odběr naznačil, že něco není v pořádku. Musel jsem na odběr kostní dřeně a doktorka mi pak vysvětlila, že tělo si řeklo stop, že si potřebovalo odpočinout, protože toho asi bylo hodně. To byl asi ten největší důvod.

Jak se cítíte nyní?

Musím zaklepat, že aktuální stav je týden od týdne lepší. Každý měsíc chodím na kontrolní odběry, mám dobrou péči. Byl to můj první dlouhodobý výpadek, předtím jsem měl maximálně chřipku, ale takhle na tři měsíce jsem ještě nevypadl.

Tomáš Portyk 25 let

juniorský mistr světa z roku 2016

v aktuální sezoně je jeho maximem 18. místo

v SP v roce 2018 obsadil dvě čtvrtá místa

na hrách byl nejlépe 19. v Pchjongčchangu

Prožíval jste to hodně?

Bylo to těžké hlavně psychiky, ostatní trénovali a já mohl jít maximálně na procházku. Myslel jsem, že start Světového poháru ani nestihnu, nakonec jsme se ale domluvili, že ho absolvuju, a jsem za to rád. Doufám, že teď to bude zase o trochu lepší.

Po nemoci se vám začalo dařit na můstku, byl jste překvapený?

Ano, protože na můstku jsem se předtím trápil. Ale s trenérem Robertem Matejou jsme udělali nějaký kompromis a sedlo si to. Byl teda nekompromisní, abych dodržel váhu, kterou on chtěl, ale jsem za to rád, protože na můstku se cítím dobře. Ještě to chce přidat běh, což bude vzhledem k výpadku těžké, ale mohlo by se to sejít.

Kolik kilo tedy musíte vážit?

Po výpadku jsem začínal na nějakých 74 kilech i s materiálem a teď po mně chtěli, abych měl 69. Na prvních závodech jsem měl ještě míň, ale bylo to kontraproduktivní do běhu, tak jsem se usadil na 68 až 69 kilech. Robert jako bývalý skokan ví, že bez toho v dnešní době není moc šance se někam posouvat dopředu.

Co dál Polák Mateja, který reprezentaci vede od května 2020, přinesl?

Má jiné programy, i skokanská síla v posilovně je úplně jiná. Má to konečně systém a když tomu věříme, tak to funguje. Robert je pohodář, i před závodem nám dokáže pomoct a psychicky uklidnit, což je taky jedna z věcí, která nám pomáhá.

Čech Tomáš Portyk po olympijském skoku v týmové soutěži sdruženářů. (22. února 2018)

Díky těmto novinkám se vám tedy daří ve skoku?

Dá se říct, že podle Roberta jsem začínal skákat už minulou sezonu. Ale nervozita byla znát a v závodech jsem dělal horší skoky. Teďka je to naopak, v tréninku mi to třeba tolik nejde, ale vylepšili jsme detaily v materiálu a s tou váhou jsem schopen udělat lepší skok v závodě než v tréninku. Už mám i zafixované v hlavě, že jdu na můstek s tím, že se do závodu zlepším. A když tomu věřím, tak to většinou vychází.

Peking 2022 vše o zimních olympijských hrách

Jak se cítíte v běhu?

Líp než na začátku sezony ve Finsku, kde jsem absolvoval první závody sezony. Absolutně jsem nevěděl, do čeho půjdu, šel jsem tam skoro z nulového tréninku z léta, ale teďka na posledních závodech už se mi běželo o něco líp. Ale výpadek je furt znát, základ pro mě bude dobře skočit, abych se s klukama mohl kousek svézt, a ke konci mi asi budou docházet síly. Ale věřím, že to bude lepší a lepší.

Čeká vás třetí olympiáda, jak se těšíte?

Těším, motivaci mám velkou. Ale zároveň mám trošku obavy. Pročítal jsem si všechny dokumenty a jen doufám, že všechno proběhne v pořádku, že nikdo z týmu nebude pozitivní a že nebudou žádné komplikace.

Jaké máte informace o podmínkách v Pekingu?

Osobně jsem tam nebyl, ale byly tam závody Kontinentálního poháru, kde byl můj kolega Lukáš Daněk, od kterého jsem vyzvídal nějaké informace. Můstky jsou více méně podobně jako na předešlých olympiádách. Je to moderní můstek, akorát tam byl trošku problém s větrem, tak se bojím, aby to nebyla nějaká loterie. Ale samozřejmě se těším, když jsem viděl fotky, tak takovéto můstky tady v okolí asi nikde neuvidím a nezažiju.

Třeba na hrách v Koreji panoval velký mráz, víte, jak to bude v Číně?

Ze zimy úplně strach nemáme, spíš máme trošku obavy z vyšší nadmořské výšky. Uvidíme, jak na ni budeme reagovat a jak se srovnáme s časovým posunem. Ale věřím, že to nebude nějaký velký rozdíl. Těším se, bude to zajímavé prostředí.

Jak bude důležité, aby se s ním sžil servisní tým?

Věřím, že si s tím poradí dobře, celou sezonu odvádí výbornou práci a ukázal nám, že dokáže namazat lyže i bez nově zakázaných vosků. Uvidíme, co vytáhnou silné státy jako Norsko a Německo. Doufám, že nějaké trumfy vytáhneme my a třeba nám lyže pojedou ještě líp než jim.