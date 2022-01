Komunisté nás oblékli do tepláků. Kouč hokejistek o emigraci i uznání v NHL

Vysnil si, že se dostane do NHL a bude žít v Kanadě. Obojí si Tomáš Pacina splnil. Nyní spoluvytváří jeden z nejzajímavějších českých příběhů blížících se her. Na olympiádě v Pekingu se poprvé představí české hokejistky, které elegán už za pět dní povede jako hlavní kouč. „V českém povědomí stále převažuje, že by ženy měly spíš zůstat u sporáku,“ tvrdí Pacina. „Chceme zvýšit zájem o ženský hokej. A myslím, že se to daří.“