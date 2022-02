Na olympiádu sobeckost nepatří, prohlásil kouč hokejistek Pacina

Taktika vycházela. Češky odvážně čelily sebevědomým soupeřkám, které ztrácely nervy. Ani skóre 0:18 na střely po první třetině Pacinu nermoutilo. Plán se plnil a přihlížející žasli.

Teprve vlastní gól po smolné teči útočnice Pejzlové ve 47. minutě postrčil favoritky do vedení 2:1, které narostlo v závěru na konečných 4:1.

V historicky první partii s obhájkyněmi zlata z Koreje ovšem Češky obstály překvapivě výborně.

Převažuje ve vaší mysli hrdost na statečný výkon týmu, nebo zklamání z vyřazení?

Převažuje hrdost. Jsem na holky opravdu hrdý a šťastný za ně, že podaly takový výkon. Obětavý, nebály se Američanek. Nepodělaly se z nich.

Vyvíjel se mač podle vašich předpokladů?

Naprosto přesně. Očekávali jsme, že budeme trávit nějaký čas v obranném pásmu. Chtěli jsme udržet stav 0:0 po první třetině, chtěli jsme dát první gól. Všechno se povedlo. Co se nepovedlo, je, že se soupeřkám podařilo rychle vyrovnat.

Byly by Američanky nervóznější?

Kdybychom mohli jít do třetí třetiny s vedením 1:0, mohl zápas proběhnout ještě jinak. Tým bohužel z nějakých důvodů nemá štěstí. Nevím proč. Na mistrovství světa i tady odvedl výborný výkon, ale štěstí mu v důležitých momentech nepřálo. Každopádně jsem rád, že jsem měl možnost ho dva roky trénovat.

Vyšel vám plán držet puky co nejvíc, neodhazovat je?

Fungovalo to. Holky výborně napadaly, zastavovaly Američanky a získávaly puky. Bohužel jsme s nimi pak hodně stáli, neudělali dva tři rychlé kroky dopředu. To je nemoc českého hokeje. Hrajeme příliš často vestoje. Samozřejmě byl na holky dvakrát větší tlak než obvykle. Amerika je úplně jiná úroveň, na kterou je nemáte jak připravit. Jedině tím zápasem s USA nebo Kanadou.

Co říkáte na výkon brankářky Peslarové?

Klára mě vlastně nepřekvapila. Vždycky jsme o ní věděli, že může skoro sama vychytat zápas. Byla fantastická. A musím říct, že jsme díky ní trošku doufali v napodobení Nagana. Zase jsme měli ve čtvrtfinále Ameriku, Hašan to proti ní v první a druhé třetině taky vyčapal, i když hra jinak byla docela jednostranná.

Cítil jste z Američanek naštvání?

Jo. Při rozcvičce přišly rutinně na zápas, který vyhrajou. Říkal jsem si: „To se nám hodí.“ Začaly tlakem, ale holky se jim postavily. Američanky střílely z divných úhlů, po první třetině jsem viděl, jak mlátily dveřmi a házely hokejkami. Nám chyběla trocha síly, klidu... Mrzí mě, že přihrávky nebyly tvrdší a přesnější. Mohli jsme soupeřky potrápit ještě víc.

Mrzí vás nevyužité přesilovky?

Hm. Nešly nám. Ještě jsme včera změnili složení pětek, už jsem nevěděl, koho do nich dát. Nevím, proč se nám nedařily. Nejsem vševědoucí. Holky moc přemýšlely a nehrály intuitivně. Když jsem jim něco nakreslil, snažily se to sehrát, i když už se situace změnila. Když se ale ohlížím za turnajem, tolik mě to netrápí.

Měl jste připomínky k přístupu hráček. Vyrovnaly se s nimi?

Většina jo.

Chtěl byste tuhle myšlenku rozvést?

Ani ne... Ale jde o interní záležitost, která se bude dlouho řešit. My v Česku nemáme dlouhodobé zkušenosti s A skupinou mistrovstvím světa a olympiádou. Pokud chceme v budoucnu hrát o medaile, je třeba úplně jiných charakterů, než které se v týmu v minulosti objevovaly. To není kritika. Já nikoho nekritizuju. Ale na vyrovnané zápasy s Kanadou a Amerikou potřebujete opravdu hráčky, na které je stoprocentní spolehnutí a které hrajou jenom pro tým a ne pro sebe. To není kritika, to je fakt.

Musí si hokejistky takový turnaj odžít, aby nedělaly chyby?

Všichni si to musíme odžít. Na olympiádu vás nic nepřipraví - žádné mistrovství světa, liga už vůbec ne. Žádné týmové či osobní úspěchy v ligách. Na olympiádě je potřeba úplně jiných kvalit, hlavně lidských. Kanada a USA už to 24 let od první olympiády vědí a podle toho vybírají hráčky a realizační tým. Sem sobeckost nepatří.

Měl byste zájem u reprezentace pokračovat?

To teprve uvidíme. Ty dva roky byly nesmírně náročné a vyčerpávající. Potřebuju si dát velkou pauzu a pak si sednout na svazu s Tomášem Králem, Petrem Břízou a říct si, jaká je vize ženského hokeje. Jestli máme čtyřletý plán na další olympiádu. Musím si hodně odpočinout, tohle byla velice velice náročná cesta. Stála ale za to a na holky jsem moc hrdý.