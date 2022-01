OLYMPIJSKÉ SPORTY: Biatlonisté mají mnoho šancí na medailový útok

Z posledních dvou olympijských her přivezli čeští biatlonisté vždy minimálně dvě medaile. Také tentokrát v Pekingu by reprezentanti mohli zamířit vysoko. Michal Krčmář obhajuje stříbro ze sprintu z Pchjongčchangu, Markéta Davidová zase do vytrvalostního závodu vstoupí jak úřadující mistryně světa.