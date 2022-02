Kouč Ledecké: Ester ještě neskončila. Tohle byla jen první kapitola

Byl to pro vás snový den?

Byl to velmi dobrý den.

Justin Reiter

Co teď prožíváte?

Úlevu, velkou úlevu. Ester jezdila výborně, i když byla pod velkým tlakem, který si na sebe klade sama, a který je na ni vyvíjen ze všech stran. Je skvělé, že to dokázala. Vím, že je to velká úleva i pro ni.

Techniku měla po celý den dobrou?

Byla velmi solidní. Sníh byl celý den hodně těžký, zvlášť, když se slunce dostávalo níž. Celý týden jsme pracovali na třech základech, které byly důležité, o kterých jsme věděli, že budou důležité. A zvládala to dobře, jela, jak měla.

V čem to byl jiný závod než před čtyřmi lety v Pchjongčchangu?

V tom, že stačí, když podlehnete tlaku a dostanete se do velkých problémů, chybujete, což bylo vidět na ostatních soupeřkách. Ty dneska dělaly hodně chyb, což je vlastně pocta pro Ester, která předvedla to nejlepší. Bohužel nejela Sabine Schöffmannová, která měla pozitivní test na covid, ale jen to ukazuje, jak těžké je něco takového dokázat. Můžeme být rádi, že Ester mohla závodit a vyhrát.

Říká se, že obhájit titul je těžší.

Získat a obhájit titul jsou určitě dvě rozdílné věci a obhájit zlato na takhle velké události je opravdu unikátní, musíte mít i spoustu štěstí. Stačí jedna chyba, dotknete se něčeho, čeho jste neměli a všechno je pryč. Doteď jsme v tomhle měli štěstí, tak snad nás neopustí.

Hrál dnes nějakou roli nový snowboard?

Asi jo, ale hodně soupeřek jezdí na stejném, jen Ester má nejagresivnější verzi. V tomhle je trochu jiná, takže nové prkno dělá rozdíl. A taky nové boty.

V cíli znovu příliš neukazovala emoce. Je to třeba i jeden z důvodů, proč je tak skvělá? Protože se její koncentrace na závod projevuje i po jeho konci?

Určitě. V týmu máme jeden společný rys a tím je vášeň. Když jsme doma, užíváme si to, oslavujeme, ale tady pracujeme. Ester ještě neskončila, tohle byla jen první kapitola.

Čím to je, že i když na snowboardu nezávodí tak často, pořád dominuje?

Že nejezdí závody, neznamená, že netrénujeme. Strávili jsme hodně času v přípravných kempech, v Red Bull sportovním vývojovém středisku, aby zlepšila kondici. Je teď lepší snowboardistka díky tréninku s lepším vybavením a s lepším tělem. Tohle plus její umění ji posunují dál. Víte, nemusíte závodit tisíckrát za rok, ale musíte trénovat tisíckrát za rok. A to my děláme.

Ptají se vás ostatní trenéři, v čem je ta specialita?

Na nic se mě moc neptají, ale nahrávají si každou její jízdu. (smích) Stejně bych jim nic neřekl.

Sice nahrávají, ale techniku Ledecké napodobit stejně nedokážou, že?

Ne. Je to kombinace různých věcí, ale největší tajemství a ingredience je v Ester.