Do smíšené štafety s Karlíkem. Ale neodloží ji silný pekingský mráz?

Otázkou nicméně zůstává, kdy se tak stane.

Stále totiž není jisté, že se smíšená štafeta skutečně pojede v sobotu v 17. hodin místního času (10.00 SEČ). Důvod je jednoduchý – třeskutý mráz, který v biatlonovém areálu panuje.

„Dneska vidíme hodně podobných tejpů,“ napsal na sociální síť oficiální biatlonový kanál Biathlonworld k fotce Markéty Davidové, která jimi měla oblepený obličej.

Snad nebyl biatlonista, který by je na tváři neměl.

Někdo je měl na lících, někdo třeba jen na nose jako Jessica Jislová, Michal Krčmář zase všude, i na čele.

Česká biatlonistka Jessica Jislová na tréninku v Pekingu.

Teploměry totiž sice ukazovaly přibližně ve čtyři hodiny odpoledne -15 stupňů, pocitová teplota ale podle hodinek biatlonistů klesala až k šíleným -28 stupňům.

A v tom už závodit se skutečně dá jen těžko.

„To máte tak, když se náš sport odehrává v naprosto nebiatlonové zemi,“ řekla k tomu Slovenka Paulína Fialková. „Nevím, koho napadlo postavit biatlonový areál na nejvyšší hoře, kde je největší zima a nejvíc tu fouká. Bude to víc o boji se sebou samým než se soupeřkami.“

Ano, na biatlonové střelnici si připadáte jak na větrné hůrce. Nebo spíš ve větrném tunelu, jelikož je v mírném údolí, kde neustále fouká. Z jedné nebo z druhé strany, občas méně, občas zase více, ale fouká, což mrazivým teplotám nepřidává.

Ono vůbec postavit takhle odkrytou střelnici na místě, kde o kousek dál stojí větrné elektrárny, nedává zrovna smysl.

„A pokud by v sobotu byl vítr ještě o něco silnější, závodníky bych do toho nepouštěl. Je začátek olympiády a pro biatlonisty to může znamenat o to větší riziko, že si třeba spálí průdušky. Bylo by to riskantní, zvlášť když v dalších dnech může být líp,“ má jasno český šéftrenér Ondřej Rybář.

I on už odkládání olympijských závodů zažil.

Třeba před osmi lety v Soči se hromadný závod mužů odkládal nadvakrát kvůli mlze.

„Nikdy nevíte, co přijde, takže i odložení závodu je varianta. Uvidíme, jak se k tomu postaví IBU a jury,“ řekl Rybář.

O odložení závodu má biatlonová unie s jury rozhodnout buď v pátek večer pekingského času, nebo až v sobotu během dne. Předpověď však příliš příznivá není, podmínky mají být podobné jako během pátečního tréninku a vítr má snad ještě zesílit.

Karlík je flegmatik

Ať už v sobotu, nebo v neděli, česká štafeta každopádně poběží ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář.

Tři jména byla více než jasná.

Jessica Jislová zažívá nejlepší sezonu kariéry, ve francouzském Le Grand-Bornand doběhla pátá a v této zimě ještě nechyběla na bodovaných příčkách.

Markéta Davidová je zase jasnou jedničkou českého týmu. Majitelka malého křišťálového glóbu, mistryně světa a žena elitní desítky Světového poháru.

A mezi muži zase byla jistá nominace obhájce stříbra z Pchjongčchangu Michala Krčmáře, nejlepšího z českých biatlonistů.

Otázkou bylo, kdo je doplní. Během pátečního tréninku se mělo rozhodnout mezi Jakubem Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem. A přestože Štvrtecký zatím v trénincích v Pekingu působil nejjistěji, přednost dostal benjamínek týmu.

Mikuláš Karlík

Proč?

„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodování, protože Kuba se tady s těmi podmínkami vyrovnává možná relativně nejlíp. Ale pro oba to bude první olympijský závod, navíc týmový, kde je ten stres přece jen o něčem jiném. A v tomhle je Mikuláš trochu flegmatičtější,“ říká Rybář.

Karlík je střelec v pravém slova smyslu. Z máločeho si dělá hlavu, dokáže střílet rychle, bez velkého přemýšlení.

Což na tak obtížné střelnici, kde může zničehonic začít silně foukat, může být výhoda.

Oproti tomu Štvrtecký je velmi precizní, každou ránu se snaží neodbýt. I proto už v této sezoně na střelnici v několika závodech prostál třeba i minutu, než si byl jistý, že pro sestřelení terče udělal maximum.

„Kuba žije biatlonem, nechce chybovat, což mu nikdo nemůže mít za zlé. Ale v těchto podmínkách je občas potřeba riskovat. Proto dostal Mikuláš přednost,“ vysvětloval Rybář.

Pro 22letého biatlonistu to tak bude ostrá olympijská premiéra, vždyť na trati se potká třeba s Tarjeiem Bö, Émilienem Jacquelinem, Martinem Ponsiluomou nebo Alexandrem Loginovem.

Úspěšná dekáda

Češi budou chtít v Pekingu navázat na úspěšné závody poslední dekády.

V té patřila právě smíšená štafeta k výstavní skříni českého biatlonu. Stačí vzpomenout na úspěchy, jako byl bronz z domácího mistrovství světa v Novém Městě 2013. Olympijské stříbro ze Soči 2014. Světové zlato z Kontiolahti 2015.

Češi tehdy dojížděli na stupních vítězů ve Světovém poháru i na nejprestižnějších akcích. Proto, že vždycky dokázali dát dohromady dvě velmi silné ženy a muže.

Éra Gabriely Soukalové, Veroniky Vítkové, Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra je ale už nenávratně pryč, je třeba hledat nové bojovníky. A už i ti dokázali, že smíšená štafeta může být stále silnou českou zbraní.

Vždyť předloni v Anterselvě české kvarteto rovněž mezi kandidáty na medaile nepatřilo, ale díky nejlepší střelbě ze všech bralo bronz.

Davidová s Krčmářem byli u toho.

„Anterselva budiž důkazem, že i v časech generační obměny mohou Češi s čistou střelbou překvapit,“ říká bývalá německá hvězda Kati Wilhelmová.

Norové, Francouzi, Bělorusové, Švédové, Rusové, Italové i Němci každopádně postaví to nejsilnější, co ve výpravě mají.

Není na co se šetřit.