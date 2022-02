Norské trable s covidem. Riiber je dál v izolaci, trpí i Forfang a Tande

Jeden z hlavních adeptů na sdruženářské zlato Riiber je v Pekingu po pozitivním testu stále v izolaci a podle Mezinárodní lyžařská federace FIS už je vyloučené, že by stihl středeční soutěž na středním můstku.

Čtyřiadvacetiletý suverén posledních let, jenž na středním můstku získal zlato na mistrovství světa 2019 i 2021, měl po příletu do Číny nejprve status blízkého kontaktu, poté mu ale vyšel pozitivní test a musel do izolace. Nyní může doufat, že stihne alespoň starty na velkém můstku v závodu jednotlivců a družstev, které jsou na programu až příští týden.

Středeční úvodní závod na středním můstku s během na 10 km nestihne vedle Riibera ani další z širšího okruhu favoritů Eric Frenzel. Trojnásobný olympijský vítěz měl v Číně stejně jako jeho kolega z německé reprezentace Terence Weber rovněž pozitivní test.

Forfangova bezmoc

Norský skokan na lyžích Johann André Forfang na olympijských hrách v Pekingu kvůli koronaviru vůbec startovat nebude. Šestadvacetiletý závodník, jenž se před čtyřmi lety v Pchjongčchangu podílel na zlatu v soutěži družstev, stále nemůže kvůli nákaze odcestovat do Číny a na instagramu se v pondělí vzdal naděje, že odlet do dějiště ještě stihne.

Forfang měl pozitivní test v lednu a stále se koronaviru v těle nemůže zbavit, aby absolvoval potřebný počet negativních odběrů nutný k cestě. „Není to fér. Žiju úplně normální život a trénuju jako obvykle, ale pořád nejsem dost ‚zdravý‘ na to, abych mohl přijet do Číny,“ napsal v noci Forfang na instagramu.

Johann André Forfang Daniel-André Tande

Spolu s Forfangem měl v lednu pozitivní test i jeho týmový kolega Daniel-André Tande. Ten teprve o víkendu splnil podmínky a mohl do dějiště odcestovat. Na olympijských hrách by ještě mohl stihnout soutěž družstev a závod na velkém můstku.