„Kmet“ Clarey posunul limity. Staršího medailistu alpské lyžování nemá

Na svůj největší úspěch čekal celou kariéru. „Nezáleží na tom, jestli získáte olympijskou medaili, když je vám 20 nebo 41 let, je to olympijská medaile, to je ten nejlepší pocit,“ dojímal se po druhém místě ve sjezdu v Pekingu Francouz Johan Clarey, nejstarší alpský lyžař na pódiu pod pěti kruhy.