RETRO: Když Rajče letělo nevídaným způsobem a zlepšilo dojem tragických her

Přehmaty byly na denním pořádku a organizátorům se i přes snahu vytvořit pozitivní obraz sportovního svátku nedařilo. Ke katastrofě pak došlo ještě před zahájením. Teprve sportovní výkony alespoň částečně překryly trudné chvíle. Velkým představením zaujal i fenomenální americký snowboardista Shaun White.

„Je to robot, kterého vytvořili v NASA a procesor mu dali v Pentagonu,“ sdělil před už takřka 12 lety pro iDNES.cz tehdejší člen Asociace českého snowboardingu Jaroslav Boček.

Těmito slovy popisoval v tu dobu 23letého chlapce s mohutnou rusou hřívou na hlavě, který zrovna historickým a zároveň rekordním výkonem obhájil olympijské zlato.

Právě kvůli barvě vlasů a jeho schopnostem mu říkali „The Flying Tomato“ neboli „Létající rajče“. On se přezdívky, která vedle něj pár let neoddělitelně putovala, před startem her ve Vancouveru vzdal.