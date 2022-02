Nadějný vstup do soutěže. Čeští sdruženáři byli na velkém můstku šestí

Češi při posledních hrách v Pchjongčchangu 2018 skončili sedmí. Nyní by rádi výsledek vylepšili. A mají k tomu nakročeno nadějně.

Kvarteto ve složení Ondřej Pažout, Jan Vytrval, Lukáš Daněk a Tomáš Portyk získalo na velkém můstku celkem 403,7 bodů, Rakušané jich měli 475,4.

Při přepočtu na čas to znamená, že do běžecké části budou mít Češi ztrátu 1:36 minuty na první místo. Pátá příčka Francouzů je vzdálená jen 9 sekund.

„Máme to dobře rozehrané, uvidíme, jak to půjde dál. Člověk nikdy neví, ale je to hratelné. Dáme do toho všechno,“ slíbil Portyk v České televizi.

O největší porci bodů se postaral Pažout, který v první sérii doletěl na hranici 127,5 metrů, a dokonce posunul čtveřici na druhé místo.

„Jsem spokojený,“ líčil Pažout. „Ten skok se mi tady podařil asi nejvíc na velkém můstku.“

Vytrval skočil 120,5 metru, Daněk 122 metru a Portyk, který uzavíral českou čtveřici, 123,5 metru.

Do běžecké části vyběhnou na druhém místě favorizovaní Norové Jörgen Graabak, Jen Oftebro, Espen Björnstad a Espen Andersen, kteří mají manko na Rakušany 8 sekund. Třetí Němci ztrácejí 11 sekund a nedaleko jsou i čtvrtí Japonci (+12).

Další část - běh na 4x5 kilometrů - je na programu od 12:00.