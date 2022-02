Diskriminace! zlobí se sdruženářka. Olympijský sen si plní jako biatlonistka

Disciplína kombinující skok a běh na lyžích je v programu od prvních ZOH v roce 1924 a v Pekingu se v ní budou rozdělovat tři sady medailí - ale pouze mužům. Pro sdruženářky je absence o to depresivnější, že ženy bojují o olympijské medaile v běhu (od roku 1952) a letos potřetí i ve skocích, nikoli ale v kombinaci.

Jednou z nejhlasitějších kritiček současného stavu je Američanka Tara Geraghtyová-Moatsová, jež v roce 2020 v Ramsau vyhrála historicky první závod Světového pohár sdruženářek.

„V olympijském hnutí není žádné ‚společně‘, pokud jsou lidé diskriminováni na základě barvy pleti, pohlaví nebo náboženství,“ napsala na sociálních sítích před začátkem ZOH s odkazem na olympijské motto „Rychleji, výše, silněji - společně“.

„Je 44 sdruženářek, které splnily kritéria (Mezinárodní lyžařské federace) FIS pro účast na olympiádě - 44 žen, které nemají kvůli svému pohlaví olympijskou soutěž, v níž by mohly závodit,“ uvedla americká sdruženářka, jež v této sezoně zkouší štěstí v biatlonu.

„Mezinárodní olympijský výbor umožňuje startovat na olympiádě ve všech sportech transgender lidem, ale ne ženám. Zajímalo by mě, kdyby MOV odepřel účast 44 sportovcům na základě barvy jejich pleti, víry nebo státní příslušnosti, také by svět byl zticha a přijal by to?“ ptala se Geraghtyová-Moatsová, jež před založením Světového poháru sdruženářek kralovala Kontinentálnímu poháru.

O nezařazení ženské severské kombinace pro aktuální hry v Pekingu se rozhodlo už v roce 2018. Důvody byly podobné jako u odkládaného olympijského debutu skokanek - podle expertů byla špička příliš úzká a hrozilo znehodnocení olympijských medailí ve srovnání s těmi, které jsou udělovány ve více konkurenčním prostřední jiných disciplín.

Sdruženářky loni v Oberstdorfu poprvé bojovaly o medaile na mistrovství světa a v tomto ročníku už za sebou mají šest závodů Světového poháru, v nichž startovala i Češka Tereza Koldovská.

Americká sdruženářka Tara Geraghtyová-Moatsová na můstku v Ramsau

Lyžařská federace FIS agentuře Reuters sdělila, že zařazení ženské severské kombinace do olympijského programu je jejím cílem. „Několik minulých let jsme strávili rozvojem ženské severské kombinace, aby byla na takové úrovni, aby mohla být v budoucnu součástí olympijského programu,“ uvedla FIS.

O tom, zda se sdruženářky dočkají své premiérové účasti pod pěti kruhy už za čtyři roky, se bude rozhodovat letos v červnu, kdy bude výkonná rada MOV finalizovat program her v Miláně a Cortině 2024.

V Pekingu je podle údajů MOV více sportovkyň a ženských disciplín než na jakýchkoli předchozích ZOH. Poměr žen stoupl z 41 procent na 45,44 procenta.