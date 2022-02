Pančochová píše historii a vzbuzuje respekt. Musím vyladit triky, říká

Snad dvanáctkrát si během čtvrtečního tréninku sjela slopestylovou trať s mohutným závěrečným skokem.

„Ze začátku to bylo dobrý, pak se trať trochu vyjezdila, takže ke konci tréninku už byla dost ledová, nějak si zvykám. Překážky jsou tady velké, skoky taky, takže se s tím snažím nějak poprat,“ líčila v novinářském prostoru Šárka Pančochová své první dojmy z olympijského tréninku v rozlehlém Genting Snow Parku.

Všechno tady na první pohled vypadá honosně.

Hned vedle mohutných překážek ze slopestylu stojí impozantní U-rampa, o kousek dál zase snowboardkrosová dráha. Pak taky ta, kde příští týden pojede o medaile na snowboardu Ester Ledecká a na protějším kopci je ještě boulařská trať.

„Snowpark je super, baví mě. Je to podobné jako na každé jiné olympiádě, má to jinou atmosféru, lidi jsou namotivovaní, je tady i jiná publicita, pro nás je to taky super,“ popisovala.

Všude kolem taky leží umělý sníh, který organizátoři stříkají i vedle všech sportovních drah prostě proto, aby to hezky vypadalo.

„Ale umělý sníh není žádný problém. Vždycky to ráno přejedou rolbou a je to v pohodě. Zas takový rozdíl to není, jak je velká zima. Jen je to hodně ledové,“ říká zkušená Češka.

Má s čím porovnávat.

Vždyť Pančochová se ve světě freestyle snowboardingu pohybuje už předlouho. Snad nejvíc o tom vypoví její titul juniorské mistryně světa. Z roku 2008…

Od té doby ušla jedenatřicetiletá žena dlouhou cestu. Na první hry jela coby 19letá teenagerka, ve Vancouveru skončila 14. na U-rampě.

„Bydleli jsem přímo ve městě, byli jsme na hokeji, viděli Jaromíra Jágra. Celé to bylo takové wow,“ usmívá se.

O rok později v La Molině získala svou jedinou medaili ze seniorských šampionátů - stříbrnou ve slopestylu. Právě v téhle disciplíně pak byla i pátá na hrách v Soči, kde ještě skončila 16. v U-rampě.

Byla to pro ni vůbec povedená sezona. Za slopestyle tehdy získala malý křišťálový glóbus a za svou všestrannost i ten velký ve freestylových disciplínách. Byla to zároveň poslední sezona, ve které ve Světovém poháru vyhrála.

Od té doby na výraznější úspěch česká snowboardistka čeká. Před čtyřmi lety byla v jihokorejském Pchjongčchangu šestnáctá ve slopestylu a devatenáctá v Big Airu.

„A teď by bedna byla parádní, ale člověk nikdy neví. Každopádně mi připadá, že jezdím nejlíp za celou kariéru. Jsem určitě rozvážnější, klidnější, neberu si věci tak osobně. Snažím se zlepšovat, ale když to nejde přes koleno, tak to přes něj nelámu. A taky jsem vdaná,“ směje se.

Svou dlouholetou partnerku Američanku Kaileen Lareeovou si vzala letos v létě v horách u městečka Leavenworth v americkém Washingtonu.

Ta chuť ukázat se a bojovat o nejcennější trofeje v ní ale zůstala. Před rokem byla v Secret Garden v generálce na hry čtvrtá právě ve slopestylu, v němž své čtvrté hry už v sobotu zahajuje.

„Za což jsem ráda. Mám teď nejvíc energie, tak se ji do toho snažím dát, je to moje oblíbená disciplína,“ říká.

Pro mnohé snowboardistky také jediná, ve které se na olympiádě ukážou. Pro Pančochovou ale jen jedna rovnou ze tří. V Pekingu se stane úplně první snowboardistkou, která se představí jak ve slopestylu, tak taky v U-rampě a v Big Airu.

Jestli tenhle historický moment vnímají i její soupeřky?

„No jasně, že jo! Říkají: Respekt, že jedu všechny tři disciplíny. Ono je náročné se jen kvalifikovat ve všech disciplínách, zabere to spoustu času, vlastně jsem na tom sněhu pořád,“ říká.

Ale nevadí jí to. V posledních týdnech trénovala hlavně ve vysokých horách v Coloradu, kde trénovala i velké skoky, které v Pekingu bude k úspěchu potřebovat.

„I tady v tréninku se mi podařily udělat triky, které jsem chtěla, teď to jen musím vyladit do jedné jízdy. Snad to tam padne,“ doufá.