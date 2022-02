Rána pro Kramerovou. Skokanka v životní formě přišla po covidu o Peking

Bobistka Meyersová Taylorová v Pekingu pozitivní Americká bobistka Elana Meyersová Taylorová se krátce před olympijskými hrami nakazila koronavirem. Medailová kandidátka byla na covid-19 pozitivně testována v sobotu 29. ledna, dva dny po příletu do Pekingu. Sedmatřicetiletá Meyersová Taylorová tak musela do izolace, kterou může opustit až po dvou negativních PCR testech. Nakaženi jsou i její manžel a dvouletý syn, kteří směli do Číny cestovat s ní, neboť syna stále kojí. Bobistka je nicméně od svých blízkých izolovaná a synovi posílá mateřské mléko po pracovnících hotelu. Čtyřnásobná mistryně světa má z minulých tří ZOH ve sbírce dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Nyní Meyersová Taylorová touží po premiérovém zlatu a může získat hned dvě, neboť v Pekingu budou vedle tradičních dvojbobů ženy poprvé závodit také v jednomístných bobech. Olympijské soutěže v ledovém korytu by měla vítězka Světového poháru v obou kategoriích stihnout, startují tréninkovými jízdami 10. února.