Slzy japonských rychlobruslařek. Pád v poslední zatáčce přihrál zlato Kanadě

Japonky si až do osudného momentu udržovaly před Kanaďankami zhruba půlsekundový náskok a jely si pro zlato. Před nájezdem do cílové rovinky však Satová jedoucí ve vláčku na na třetím místě ztratila stabilitu a skončila po pádu v ochranném molitanu. Do cíle pak dojela v slzách s velkou jedenáctisekundovou ztrátou.

Kanaďanky se tak radovaly ze šťastného vítězství v olympijském rekordu 2:53,44. Isabelle Weidemannová po bronzu z trojky a stříbru z pětky zkompletovala svou pekingskou medailovou sbírku. Naopak Japonka Miho Takagiová získala na těchto hrách třetí stříbro.

S bronzem se musely spokojit favorizované Nizozemky v sestavě s vítězkami individuálních závodů Irene Schoutenovou (3000 a 5000 m) a Ireen Wüstovou (1500 m). Po semifinálovém vyřazení od Kanady porazily ve finále B Rusky.

Norští muži vyhráli v disciplíně, jež v olympijském programu debutovala v Turíně 2006, jako první druhé zlato. Úřadující šampioni, z jejichž sestavy z Pchjongčchangu zbyl pouze Sverre Linde Pedersen, předčili ve finále o téměř dvě a půl sekundy Rusko. Ještě jednoznačnější byla jízda o bronz, v níž Američané nadělili téměř tři sekundy Nizozemcům. Loučící se Sven Kramer tak marně útočil na zisk desáté olympijské medaile.