Valijevová dostala čtyřletý distanc a byla diskvalifikovaná ze všech soutěží počínaje 25. prosincem 2021 včetně olympiády v Pekingu v roce 2022. Rusko tak přišlo o zlato ze soutěže družstev a na první místo se posunul tým USA.
Devatenáctiletá Valijevová původně uspěla s tvrzením, že zakázaný trimetazidin se jí do těla dostal náhodou z dědečkových léků. Trest dostala až poté, co se světová antidopingová agentura WADA odvolala k CAS.
Proti verdiktu arbitráže se Valijevová odvolala ke švýcarskému federálnímu soudu, před kterým WADA obvinila z procesních podvodů a zatajování důkazů. Soud však její argumenty označil za „velmi pochybné domněnky“.
Trest Valijevové skončí v prosinci a minulý týden dostala svolení k tréninku. Na únorovou olympiádu v Miláně se však někdejší juniorská mistryně světa kvalifikovat nemůže.