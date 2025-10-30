Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

  17:46
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom agentura AP.
Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu.

Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu. | foto: AP

Kamila Valijevová v roce 2022, kdy ji dekoroval ruský prezident Vladimir Putin.
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se zúčastnila s Vladimirem Putinem...
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se zúčastnila s Vladimirem Putinem...
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová v Kremlu na setkání olympijských...
Valijevová dostala čtyřletý distanc a byla diskvalifikovaná ze všech soutěží počínaje 25. prosincem 2021 včetně olympiády v Pekingu v roce 2022. Rusko tak přišlo o zlato ze soutěže družstev a na první místo se posunul tým USA.

Devatenáctiletá Valijevová původně uspěla s tvrzením, že zakázaný trimetazidin se jí do těla dostal náhodou z dědečkových léků. Trest dostala až poté, co se světová antidopingová agentura WADA odvolala k CAS.

Doprovází a velebí Putina. Přesto Rusové Valijevovou raději vyloučili. Proč?

Proti verdiktu arbitráže se Valijevová odvolala ke švýcarskému federálnímu soudu, před kterým WADA obvinila z procesních podvodů a zatajování důkazů. Soud však její argumenty označil za „velmi pochybné domněnky“.

Trest Valijevové skončí v prosinci a minulý týden dostala svolení k tréninku. Na únorovou olympiádu v Miláně se však někdejší juniorská mistryně světa kvalifikovat nemůže.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
