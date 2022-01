Období plné štěstí. Nadšený Knot o nominaci do Pekingu i narození dcery

„Byl jsem překvapený, protože reprezentačních zkušeností moc nemám, respektive skoro žádné. Opravdu jsem s tím nepočítal, nicméně mi to udělalo velkou radost a jsem nadšený. Moc se těším. Doufám, že budu i ve finální nominaci a že se do Pekingu podívám. Ať už v jakékoliv roli,“ podotkl sedmadvacetiletý bek.

O nominaci jste se dozvěděl až z tiskové konference?

Ano, tam jsem slyšel svoje jméno a zjistil, že jedu. Až poté v průběhu dne jsem si začal uvědomovat, co to znamená.

Není to ani tak dlouho, co jste s pražskou Slavií spadl z extraligy...

„To máte pravdu... A najednou o pár let později přijde skvělé angažmá v Liberci, pak KHL a výběr pro olympijské hry. Vzestup je to opravdu raketový. Vím ale, že žádné schody nevedou až do nebe a jsem realista. Jsem každopádně nadšený, že vložené úsilí se mi vrací.“

Jak jste na tak nečekanou zprávu reagoval? Volal jste třeba tátovi?

Táta volal mně, byl rychlejší (směje se). Volal jsem si pak ještě s manželkou a se zbytkem rodiny. Spíš jsem měl ale vnitřní radost, než že bych se chlubil. Trenéři mi nominací potvrdili, že to, čemu se věnuju, dělám dobře. Hlavně tohle ocenění výkonnosti a kvality mě potěšilo.

S manželkou jste mluvil jen na dálku? Nebyla s vámi v Rusku?

Manželku jsem měl doma i s měsíční dcerkou, tudíž jsme spolu radostnou zprávu ohledně nominace sdíleli jen na dálku. Teď už jsem konečně doma, tak si to spolu můžeme užít.

Aha, tak to teď na přelomu roku zažíváte hodně šťastné období.

„Je to tak. Radostných zpráv teď na přelomu roku bylo hodně a jsou to opravdu bomby (usmívá se).“

Mohl jste být u porodu?

„Nemohl. Původně jsme sice měli termín při reprezentační přestávce, takže jsme plánovali, že se vrátím tak, abych nepřišel o zápasy v Nižněkamsku. Jenže dcera se narodila dřív a já v tu dobu byl ještě v Rusku. Když jsem se dostal do Česka, tak už alespoň dcera s manželkou byly doma, a ne v porodnici.“

Teď s nimi díky návratu do Prahy můžete trávit čas. Víte, jak to pak bude krátce před odletem? Budete se muset izolovat?

„Pravidla přesně neznám, ale nějakou dobu před odletem se určitě zavřeme do bubliny a budeme se pohybovat jen mezi hotelem a stadionem.“

Zatím je vás na tréninkovém kempu pouhých pět. To musí být velký nezvyk připravovat se v tak malém počtu.

„Je to hodně jiné. A také zajímavé, když člověk v pěti lidech na ledě opravdu normálně netrénuje. Původně jsme byli tři, tak to bylo ještě náročnější. Zní to divně, když nyní řeknu, že už je to lepší (smích). Snažíme se s tím vypořádat a pořád je určitě plus, když můžeme trénovat na ledě.“

A napadají vás ještě nějaké jiné výhody?

Je tu prostor pro trenéry sledovat detaily a věnovat se hráčům individuálně, což je skvělé. I když pro ostatní kluky, kteří tu nejsou, může být výhodou zápasové vytížení. Pokud ovšem se soutěží zrovna nějak nemává covid.

Kouč Pešán nyní dostává příležitost si vás bedlivě prohlédnout...

Ano, ale jistě nás má nasledované dopředu a všiml si nás v průběhu sezony. Určitě si nás nenakoukává až nyní při trénincích.

Trenérovi se musela líbit vaše hra v Nižněkamsku, jak se tam ale líbí vám? A jaká to pro vás byla změna odejít do Ruska?

Nižněkamsk je v měřítku Ruska menší město. Není tam toho moc k vyžití, ale hokejově se mi tam i s Lukášem Klokem líbí... Chtěl jsem zkusit zahraniční angažmá. Oproti Česku je to hodně odlišné –⁠ nová kultura, nový jazyk. Zvykám si, kluci v kabině mi hodně pomohli a jsem rád, že je mám. Daří se mi a těším se, že na to navážu v dalších letech.