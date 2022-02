Stane se jedničkou Will? Nespekuluju. Pro úspěch na olympiádě obětuju cokoliv

Jak příležitost vnímáte?

Upřímně nijak. My jsme se Šimonem v kontaktu a vzájemně si přejeme. Chtěli bychom tu být všichni tři (i s Patrikem Bartošákem). Trenéři řeknou, kdo bude chytat první zápas, a tak to bude. Abych tady teď spekuloval? To vůbec. Věřím, že brzo budeme kompletní a všichni potáhneme za jeden provaz.

Připravení musíte být na všechno, že?

Jinak to v dnešní době nejde. Stačí jeden test a nejdete na trénink. Další test je naráz dobrý a můžete jít. Musíte se každý den soustředit na to, že vás čeká zápas, a řešit jen svůj tým. Jsme na olympiádě, s tímhle nemám žádný problém. Pro úspěch obětuju cokoliv.

V přípravě nechybí jen Hrubec, ale i centr Krejčí. Podle manažera Nedvěda to pánbůh bere odshora. Co vy na to?

Je to nepříjemné, chceme být všichni spolu. Šimon zavřený v Praze, Krejča tady... Ale co se dá dělat? Pro všechny týmy je to stejné. Jenom ten psychicky i fyzicky nejsilnější to zvládne a vyhraje.

Jaký vlastně byl dnešní trénink?

Krátký, ale svižný. Co víc tady potřebujete? I vy určitě vidíte, že všechno na ledě má tempo a vypadá to výborně. Všichni dřeme, připravujeme se na start turnaje.

V bráně jste byl po delší době. Jednu chvíli jste trénovat mohl, pak zase ne. Jaký byl návrat?

Těžko se to popisuje, všechno bylo hrozně nepříjemné, ale my všichni makáme kvůli jedinému cíli. Všude kolem vidíme olympijské kruhy. Paráda. Není to jednoduché, ale jsem vděčný, že tu můžu být.

Dobře, ale jak zvládáte nápor psychicky?

To je druhá věc. Řekl bych, že náš tým tohle celé jen stmelilo, všichni jsme se podporovali a pomáhali si.

Neutrpěla fyzička?

Žádné stopy to na mně nezanechalo. Když někoho hygiena pustila, v Praze jsme trénovali. Když někdo nemohl, vypadl obvykle jen na den.

Půjdete na zahájení olympiády?

Jsou tu dobře nastavená pravidla, tak s klukama půjdeme. Shodli jsme se, že to za to stojí, když je čas. Chceme zažít tu atmosféru.

Zašli jste i na curling a ženský hokej, že?

Jsem tady od toho, abych hrál hokej. Nehledám v programu, kam se půjdu podívat. To vůbec. Ale když bude šance někoho z našich podpořit, využiju ji.

Nevadilo vám, že jste z Prahy letěl sám?

Taková byla situace. Byl jsem celou dobu zabalený na hotelu a čekal, kdy a jestli budu moct vyrazit. V žádném případě mi nevadilo, že jsem letěl sám. Jsem rád, že jsem tady.

Navzdory všem restrikcím?

Samozřejmě. I kdybych nesměl vůbec opustit pokoj a mohl chodit jen na zápasy, tak to udělám. Vůbec mě nezajímá, jestli má s pravidly někdo problém. Já udělám všechno, abych mohl hrát. Je pro mě nejvíc, že tu můžu být.