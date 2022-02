Osmnácté místo? Jsem naštvaný, ale baví mě skákat, hlásí Koudelka

Cítíte, že vám trochu utekla šance?

Necítím, že by mi unikla šance, ale jsem v tuhle chvíli na sebe naštvaný, protože oba skoky byly metr, metr a půl zpožděné, což na tomhle můstku udělá v každém skoku dva tři metry. A to je pak ten důvod, že nejsem do desítky, ale jsem osmnáctý. Bohužel, no.

Před závodem byste takové umístění bral?

Asi ne. Já jsem opravdu v Planici udělal velký kus práce, skákal jsem tam velice dobře a technicky ty skoky byly podobné i tady, akorát jsem bohužel pokaždé zpozdil odraz. To mě stálo metry.

Na jakou příčku jste si tedy před závodem věřil?

Chtěl jsem být aspoň do patnáctého místa. Věřil jsem, že je to reálné, a cokoliv navíc by bylo super. A když se kouknu – jestli mi chybělo pár bodů na dvanácté místo (6,5 bodu; 10 bodů na 8. příčku), jen to ukazuje, jak to byl vyrovnaný závod a že mě ty dvě malé chyby stály lepší umístění.

Mohlo to mít nějakou souvislost s nedostatkem závodů? Po návratu po zranění jste se do sezony zapojil později.

Ne, to ne. Ani koleno jsem dneska necítil, nic. Naopak jsem se cítil velice dobře, věřil jsem si, ale bohužel. Někdy člověk chce až moc a vrátí vás to zpátky. Ale těším se na mixy. Věřím, že s holkama máme šanci udělat pěkný výsledek a spravíme si náladu.

Jak jste se pral s větrem?

Musím říct, že na podmínky jsem měl dneska štěstí v obou kolech. Neměl jsem moc velký přípočet, takže v tomhle mi to přálo. Bylo to jen o mně, abych se zklidnil, uvolnil. Chtěl jsem ve druhém kole zase víc závodit a vymstilo se mi to.

Máte zprávy z domova, jestli vás sledoval i syn Karel?

Teď jsem s nimi nemluvil, ale věřím, že na mě budou hrdí. Viděli mě aspoň ve druhém kole, to se letos mockrát nestalo (smích). Karel bude spokojený, bude to hodnotit dobře, ale pro mě škoda, chtěl jsem do 15. místa.

Co říkáte na to, jak se po nepovedené sezoně zvedli Poláci vedení českým trenérem Michalem Doležalem? Kubacki má bronz, Stoch skončil šestý.

Dodovi jsem to strašně přál. I včera, když jsme se potkali, tak jsme se o tom bavili. Má to těžké, loni ho vynášeli do nebes, letos by ho nejradši vyhazovali – teď myslím fanoušky. Dawid Kubacki? Klobouk dolů po té sezoně. Z celého týmu teď spadne stres a budou velmi silní v týmech na velkém můstku.

Jak se na velký můstek těšíte vy?

Těším se na něj moc, mám chuť závodit, baví mě to. Baví mě skákat, mám z toho radost, ale jako 99 procent lidí jsem na něm ještě neskákal, tak uvidíme. Ale ten malý mi vyhovoval, tak věřím, že to bude stejné.