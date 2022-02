Červenka: Lepšíme se a můžeme si zařvat. Švýcary bych znovu nechtěl

Šestatřicetiletý útočník při jedenáctigólové kanonádě cizelérsky rozdával puk a připsal si dvě asistence. A velký podíl mělo reprezentační kápo i na rozhodující Šulákově trefě v prodloužení.

Před přesilovkou s asistentem Strakou názorně ukazoval spoluhráčům, jak by měla souhra v početní výhodě vypadat.

Proč jste fušoval trenérům do řemesla?

Bavili jsme se o variantě čtyři na tři. Nebyl čas to natrénovat, nedostali jsme se pořádně do takové situace, tak jsme se domlouvali co a jak.

Čím to, že vám vyšly hned čtyři přesilovky?

Něco málo jsme změnili. Určitě chceme víc střílet, bez toho gól nedáme. Hned v první přesilovce a z první střely nám to padlo, což nám pomohlo. Doufám, že přesilovky ještě využijeme.

Prospělo zařazení beka Kundrátka do prvního komanda?

Samozřejmě, to byla další změna. Je tam teď dost praváků a prakticky kdokoliv může pálit z voleje. Není to nic proti Kebovi (Jeřábkovi, kterého Kundrátek vyměnil). Trenéři se takhle rozhodli, že to zkusíme a vyšlo to.

Naroste vám sebevědomí po takové kanonádě?

Důležitý je pocit z vítězství. Je to sice za dva body, ale pořád je to výhra. Víme, že nás čeká těžký zápas, do kterého ale půjdeme po dvou vítězstvích.

Oproti duelu se Švýcary to víc jiskřilo. Šli po vás víc Rusové?

To tak občas s nimi bývá. Nebylo to nic speciálního.

Předvedli jste proti nim nejlepší výkon na turnaji?

Možná. Chytili jsme se střelecky, pomohli jsme si přesilovkami, což může rozhodovat i v důležitějších zápasech. Hlavně s Dány nám tohle předtím chybělo. Vítězství se počítá. Stejně jako body se Švýcary.

Naznačil tým sílu?

Cítím a věřím, že se zlepšujeme. Věřím, že to nejlepší ukážeme v dalších zápasech.

Už jste se při odchodu z ledu dozvěděl, že i po výhře skončíte ve skupině třetí?

Slyšel jsem, že Dánové porazili Švýcary. Soustředili jsme se na sebe, chtěli podat dobrý výkon. Kdo na nás vyjde, ten vyjde.

V osmifinále hrozí opět Švýcaři, což by byl soupeř....

... špatnej! Myslím, že je velké překvapení, že skončili v naší skupině poslední. Sami jste viděli, že by to byl těžkej soupeř.