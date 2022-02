Gólový návrat Červenky. Nic moc, něco nám schází, láteřil pak kapitán

Do národního týmu se 36letý útočník vrátil po čtyřech letech. Dal gól, který zvyšoval naději na velký zvrat. Červenka i dál vymýšlel nápadité pasy pro kolegy. Vážně se snažil. V ofenzivě byl tuze cítit. Ale bylo to málo.

„Blbě se mi to hodnotí,“ soukal pak ze sebe v zázemí Národního stadionu při dotazech českých žurnalistů. Ač se Červenka povahou řadí spíš k flegmatikům, bylo z jeho odpovědí, postoje a výrazu znát, že ho špatný vstup do turnaje nenechává lhostejným.

Znamená porážka velkou komplikaci?

Teprve uvidíme. Říkali jsme si, že se budeme připravovat na první zápas, který jsme chtěli dobře zvládnout, a aby se nestalo to, co se stalo. Teď už to nevrátíme. Musíme se připravit na další utkání.

Co dělat, aby nepřibyly další porážky?

Nevím. Přišlo mi, že jsme začali docela dobře. Aspoň ze střídačky. Nevím, jak to vypadalo seshora. Oni pak dali první gól, který jsme potřebovali my. Pak přišel jejich nájezd. Nechci říct, že to bylo šťastný. Potom jsme se snažili, stálo to poměrně dost sil. Nějaké šance jsme měli, ale něco nám chybí. Hlavně přesilovky byly špatný. Proti takovému týmu musíme při početní výhodě něco dát. Musíme si pomoct, což se nestalo.

Co se v ní nedařilo?

Nedokážu takhle rychle říct, musím se podívat. Možná jsme si nedali finální dobrou přihrávku.

Ta často vycházela na dalšího kreativce Krejčího. Byl to záměr?

Jo, víme, že má dobrou střelu. Chtěli jsme, aby pálil, když tam má volný prostor. Škoda.

Poznal jste po návratu do národního týmu, jak předchozích šest duelů v sezoně hrál?

Nevím, tohle je nový turnaj. Myslím, že jsme chtěli. Doufám, že to bylo vidět. Víte, jak to je, proti takovým soupeřům. Když se dostanou do vedení, je to těžký, ale to není žádná omluva. Góly jsme měli dát, měli jsme využít přesilovku.

Zdálo se, že vám osobně duel sedl. Měl jste podobný pocit?

Pocit... Když to takhle dopadne, není to nic moc. Kdybych hrál blbě a vyhráli jsme, jsem spokojenější. Nic. Musíme jít dál. Není to dobrý, ale nedá se nic dělat. Musíme bojovat.

Snažil jste se jako kapitán tým burcovat?

Máme zkušený mančaft, všichni si to uvědomujeme. Říkali jsme si spoustu věcí o přestávkách. Věděli jsme, jak se věci mají, co se stalo. Nechtěli jsme panikařit, potřebovali jsme jít více do brány, proměnit přesilovku. Byla tam i nějaká tyčka. To nejsou výmluvy. Musíme se připravit na další zápas, který bude strašně těžký. Jsme ale pořád ve hře, ať se bude dít cokoliv.

Ano, ze základních skupin postupují do vyřazovacích zápasů všechny týmy.

A pak můžete uhrát jeden zápas, a jdete dál. My ale nesmíme přemýšlet takhle dopředu. Máme v pátek Švýcary, musíme se na ně připravit.