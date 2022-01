RETRO: Prokleté Sarajevo. Skvostné hry, jejichž odkaz rozdupala válka

Zapomeňte na Františka Ferdinanda d'Este, Sarajevo bude olympijské! Takhle si to organizátoři XIV. zimních her vysnili. A takhle to taky po velkých investicích bylo. Šlo o nadmíru povedenou a přátelskou olympiádu, studené válce navzdory. Jenže tenhle olympijský duch Sarajevu vydržel pouhých osm let, než ho roztrhala válka. Připomeňte si někdejší události v unikátním retroseriálu iDNES Premium.