RETRO: Francouzská krádež za bílého dne a bojácnost Rusek kvůli pohlaví

Víc než 40 let Francie nehostila zimní olympijské hry. Bylo načase to změnit. Desáté zimní hry tak přivítal Grenoble od 6. do 18. února. Do hlavního města francouzského departmentu Iseré přicestovalo 1158 (947 mužů, 211 žen) sportovců ze 37 zemí, což byl pochopitelně nový rekord. Československo slavilo první zlatou medaili v historii, ale byly to také hry mnoha kontroverzí. Připomeňte si je v unikátním retroseriálu iDNES Premium.