RETRO: Cože? Jak Ledecká v Pchjongčchangu vstoupila mezi elitní multitalenty

Setina vteřiny a následný udivený výraz. Tyto dva prvky dohromady utváří asi nejgrandióznější sportovní moment posledních let, který v Česku zlidověl. Ester Ledecká v únoru 2018 po dojetém super-G šokovala i sama sebe a k olympijskému triumfu na lyžích ještě přidala druhé zlato ve snowboardovém paralelním obřím slalomu, čímž se zapsala do historie her. Až se nechce věřit, že tomu brzy budou čtyři roky.