RETRO: Disneyho olympiáda ve městě, jehož název teď Američané zakázali

Momentka ze zahájení zimních olympijských her 1960 ve Squaw Valley. | foto: Profimedia.cz

Koupil jsem levně pozemky na svazích kalifornské Sierra Nevady, ve zlatokopy dávno opuštěném kraji. Jsou tam dva vleky, jedna lanovka a hotel s 50 pokoji. Co s tím? Mám nápad, udělám tam olympiádu. Jsme přece v Americe, tady je možné cokoliv. Walt Disney by mi mohl pomoci. To bude něco. Zimní olympijské hry pro rok 1960 v mém Squaw Valley.