Bruslil v záři úspěchů. Za zlato z olympijských her v Sapporu mu komunisté slíbili, že jej pustí do revue na Západ, ale slib nesplnili. Až později se Ondrej Nepela stal trenérem v západním Německu, zemřel zde však příliš mladý, skolen nemocí AIDS. Ovšem mezi aktéry sapporských her najdeme mnohem více podivuhodných příběhů.