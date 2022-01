Náhradní brankáři pro hry: Langhammer i Mazanec. Experti chtějí v nominaci Kváču

Nezdá se, že by se na pozici brankářů mělo něco měnit. Nedvěd přiznává, že by muselo jít o zranění. „Budeme čekat, ovšem do brankoviště může zasáhnout pouze zranění nebo covid,“ tvrdí.

Na seznamu náhradníků jsou vedle Langhammera a Mazance ještě další dva, o jménech se však zatím můžete jen dohadovat.

„Omlouvám se, ale další jména nechceme zveřejňovat,“ říká. Tak prý zní domluva s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem.

Kdo se nabízí? Například liberecký Petr Kváča, plzeňský Miroslav Svoboda nebo Aleš Stezka z Vítkovic.

Zatím počítejte, že o brankoviště zabojují Hrubec, Will a Bartošák.

Nedvěd na čtvrteční tiskové konferenci nespecifikoval, který z brankářů bude plnit roli jedničky.

Zleva: Marek Mazanec a Marek Langhammer

„Všichni tři stojí na stejné čáře. Bude na trenérech, koho postaví do branky v prvním zápase, a od toho se to bude odvíjet,“ řekl.

„Za mě je to úplně jasné. Jedničkou by měl být Šimon Hrubec. Dlouhodobě podává skvělé výkony a má ze sebou úžasnou sezonu v KHL. Ani nyní nezklamal,“ míní pro iDNES.cz bývalý trenér brankářů národního týmu a současný kouč gólmanů ve Spartě Petr Přikryl.

S jeho slovy se ztotožňuje také Miloš Říha. „Šimona Hrubce vidím jako jasnou jedničku,“ řekl ve čtvrtek pro iDNES Premium. „V bráně to máme více méně dané. Hrubec i Will mají top kvalitu, jsou vynikající,“ pokračoval.

Dvojici Hrubec - Will doplňuje Bartošák. Ten podává solidní výkony v trápícím se ruském Chabarovsku.

„Na trojku se nabízel někdo mladší,“ myslí si nicméně Říha. „Obecně se počítá s tím, že se trojka do brány nepodívá, ale může se to stát. Asi si to tím způsobem jistí.“

Petr Přikryl

„S tím stoprocentně souhlasím,“ říká Přikryl. „Volil bych mladšího brankáře, který by se mohl rozkoukávat a nasát atmosféru velkého turnaje. Olympiáda je jednou za čtyři roky a nevíme, kdo tam příště bude.“

„Za mě je Petr Kváča jasná volba. Má slušnou sezonu, jako trojka byl už i na mistrovství světa, navíc má i zkušenosti. Další z mladších je třeba Nick Malík, ale na toho je ještě brzo,“ upřesňuje.

Bartošák má jako jediný z tria zkušenost z olympiády. Avšak přestože se vešel do nominace trenéra Josefa Jandače na hrách v Pchjongčchangu, do hry nezasáhl.

„Má fantastickou formu a podává stabilní výkony. To také ukázal na mistrovství světa v Bratislavě. Stále mu věříme, proto jsme ho zařadili do nominace,“ popisoval Nedvěd důvody jeho nominace.

„Pamatuju si, že když jsem byl v nároďáku s Josefem Jandačem, tak ne každý chtěl jet na post třetího brankáře,“ vzpomíná Přikryl.

„Ale olympiáda je výjimečná a všichni z trojice brankářů už na mistrovství světa byli, takže si troufám říct, že proto Nedvěd řekl, že jsou na tom stejně. Myslím si, že by pozice brankářů měly být dopředu jasně dané,“ oponuje.

Dlouho se počítalo s tím, že na olympijské hry pojedou hráči z NHL, a právě pozice brankářů byla středobodem diskuzí. Ty ale ukončil koronavirus.

Podle Přikryla rozhodnutí vedení NHL trenérům práci při výběru mužů pod maskou trochu usnadnilo.

„V Americe máme velký počet brankářů, ale ne mnoho jasných jedniček. Paradoxně se jim asi malinko ulevilo. Hráči NHL mají sice větší jméno, ale někteří třeba jen sedí na lavičce a mají odchytané čtyři zápasy. Výběr z nich by byl asi větší oříšek,“ myslí si.