V Koreji skolil Rusy. Teď Čerešňák míří do Číny, na další hry

„Je to moment, který v člověku zůstane. Porazit Rusy, zvlášť na olympiádě, je vždy úspěch. Bohužel, bylo to ve skupině, my jsme z ní nakonec nepostoupili. Zato Rusové už všechno vyhráli a šli si pro zlato,“ připomněl 29letý Čerešňák.

Šestým rokem válí v extralize za Plzeň, za kterou ještě v úterý nastoupil proti Olomouci. Pak už zamířil na Slovensko a v pátek by měl letecky nabrat směr Peking.

„Olympiáda je výjimečná událost, to jsem sám poznal už před čtyřmi lety. Bylo fantastické vidět třeba závody ve sjezdu, biatlonu, fandit krajanům. Je škoda, že tyto hry budou v tomto ohledu omezené,“ uvažoval rodák z Trenčína.

Na poslední reprezentační akci slovenského týmu měl na prsou i kapitánské céčko, vzhledem k neúčasti hráčů z NHL má patřit mezi hlavní lídry reprezentace. Stejně jako v Pchjongčchangu, kde byl nejproduktivnějším hráčem Slováků.

„Tím, že nepřiletí borci ze zámoří, šance evropských celků rostou. Vždyť zrovna v Koreji došli senzačně do finále Němci a Rusku podlehli až v prodloužení. I teď to může být hodně zajímavý turnaj.“

Sám si svými výkony mohl před čtyřmi lety říci o zajímavé angažmá v KHL či jinde v Evropě, jenže to měl zrovna v kapse čerstvě prodlouženou smlouvu v Plzni. „Nevyšel mi tehdy start do sezony, byl jsem rád, že klub o mě stál a bez váhání podepsal,“ pousmál se Čerešňák.

Teď je v jiné situaci. V prosinci už byl jednou nohou v Kazani, jenže na poslední chvíli ruský klub z kontraktu ucukl. Po sezoně slovenskému bohatýrovi smlouva v Plzni končí, v devětadvaceti letech by se rád posunul dál. Aby ne, vždyť s šesti góly a 31 asistencemi vládne bodování obránců extraligy a patří mezi nejproduktivnější hráče celé soutěže.

„Momentálně nic jistého na příští sezonu nemám, takže možnost ukázat se na olympiádě před světem vítám,“ naznačil.

Má šťastnou povahu, rychle se vyhrabal i ze zhaceného přestupu do Kazaně, přitom už měl sbaleno a vyřízená víza. „Pomohlo mi, že se všechno událo strašně rychle. Smlouva padla ze dne na den, krátce nato jsme už hráli v Olomouci. Znovu jsem do toho naskočil, hlava si poradila,“ svěřil se Čerešňák.

Není snad nikdo, kdo mu štěstí v Pekingu nepřeje. I proto, že vinou zranění přišel už čtyřikrát o mistrovství světa. „Hlavně ten covid ať se mi teď vyhne,“ zadoufal.