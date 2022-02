Další výhra a dojetí. Holčičky k nám mohou vzhlížet, raduje se Peslarová

Cítila jste, že v jedné pasáži utkání šlo o souboj gólmanek?

Emma Söderbergová je solidní. Bylo jasné, že bude těžké jí dát gól. Švédky určitě držela a byla hlavním důvodem, proč jsme nedaly víc branek.

V jednu chvíli statistiky ukazovaly, že jste vedly 15:0 na střely, ale skóre zůstávalo bez gólu. Co vám letělo hlavou?

Všechno je o trpělivosti, my na ní poslední dva roky slušně zapracovaly. Víme, že když se nám nedaří dát gól a máme hodně střel, máme zůstat v klidu. Jednou to tam padne... A taky že ano.

Takže jste mentálně silné?

Jde o týmovost, máme velkou partu a držíme při sobě. Trenér (Tomáš Pacina) navíc přinesl nový náhled na hokej, to je druhá důležitá věc. Přinesl nový systém hry. I když to v zápase nejde, tak pořád věříme. Jako proti Švédkám.

Vy je dobře znáte, když chytáte za švédské Modo, viďte?

Kromě jedné holky znám celý tým. Vím, čeho jsou schopné. Proto mě nemohly překvapit. Hrají taky trpělivě, nemohly se prosadit, tak to zkusily takhle na teč. Pro mě bylo dost mentálně náročné zůstat celou dobu ve hře.

Co pro vás znamenají úvodní dvě výhry?

My jdeme den ode dne. Jdeme do každého zápasu, jako by byl poslední. Teď máme den pauzu, snad si odpočineme a jdeme na poslední dva mače ve skupině. Každá z nás snila o tom, že hraje pod pěti kruhy. Tlak cítíme, ale po prvním utkání dost opadl.

Jak jste si užily slavnostní zahájení her?

Neuvěřitelný zážitek. Nedá se slovy popsat, člověk si to musí zažít. Hodně holkám v tu chvíli naplno došlo, kde jsme a co jsme dokázaly.

Cítíte, že vaše výkony sleduje spoustu lidí v Česku?

Je to neskutečný pocit. Jako malá holka jsem snila přesně o tom, že budu taky moct vzhlížet ke starším hráčkám. Já to bohužel nezažila, tak jsem ráda, že teď se o našem hokeji u nás ví. Malé holčičky, co teď vyrůstají, můžou vzhlížet k jedné z nás a to samé jako my si prožít za pár let taky.