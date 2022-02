Suverénní výkon Niskanena, z Čechů byl na patnácti kilometrech nejlepší Fellner

Ani jeden z tria českých zástupců se do první třicítky neprobojoval. Nejlepší byl jedenatřicátý Adam Fellner, který za Niskanenem zaostal o 3:06 minuty.

„Jsem rád, že se mi povedlo rozvrhnout síly a je z toho lepší umístění než ve skiatlonu, což jsem potřeboval,“ líčil Fellner v tiskové zprávě svazu. „Spokojený jsem tak na 90 procent, protože pár vteřin mi tam chybí na nejlepší třicítku.“

Michal Novák byl padesátý s mankem 4:11 minuty. Pomýšlel pochopitelně na víc. „Myslel jsem si, že to dnes bude dobrý závod. Byl jsem pozitivně naladěný a koncentrovaný. Bohužel jsme už před závodem měli problémy s lyžemi, kdy jsme testovali asi hodinu a pořád to nebylo dobré. Navíc mi to vzalo docela dost sil a narušilo to i moji koncentraci,“ popisoval.

Pocitově se mu i přes to odstartovalo dobře a měl závod pod kontrolou. „Ale od pátého kilometru jsem se nemohl dostat do intenzity. Jakmile jsem chtěl zrychlit, tělo mě zarazilo. Byl jsem úplně vysátý a nemohl s tím nic dělat. Pak jsem si zřejmě podvědomě zpomalil a nešel do toho úplně naplno. Dokonce jsem uvažoval, jestli nemám odstoupit a šetřit síly na další závody, ale dobojoval jsem to. Ta nadmořská výška a náročný program se skiatlonem mě ale stály hodně sil,“ dodal Novák.

Petr Knop byl čtyřiapadesátý s odstupem 4:39 minuty. Jan Pechoušek do závodu kvůli problémům se zády neodstartoval.

Niskanen potvrdil, jak skvělým klasikem je. Už ve skiatlonu se mu při tomto stylu dařilo a lepší výkon předvedl jen Bolšunov. A tentokrát na něj nikdo neměl.

Hned na prvním mezičase se třicetiletý Fin chopil vedení, a to už nepustil až do cíle.

Na druhého Bolšunova neustále získával navrch. V polovině klání vedl o jedenáct sekund a cílem nakonec proběhl s třiadvaceti sekundami k dobru.

Niskanen si tak připsal čtvrtou medaili ze zimních her. V Soči 2014 vyhrál sprint dvojic, v Pchjongčchangu 2018 závod na padesát kilometrů klasicky a letos v Pekingu bral bronz ve skiatlonu.

Iivo Henrik Niskanen z Finska, během soutěže mužů v klasickém lyžování na 15 km v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Do rodinné sbírky přidal v Pekingu už třetí cenný kov - ve čtvrtek skončila jeho sestra Kerttu na klasické desítce druhá jen o čtyři desetiny sekundy za Norkou Therese Johaugovou.

Niskanenovi jsou čtvrtou sourozeneckou dvojicí, která se prosadila na stupně vítězů na jedné zimní olympiádě. Před nimi to dokázali v roce 1980 američtí rychlobruslaři Eric a Beth Heidenovi a sjezdaři Andreas a Hanni Wenzelovi z Lichtenštejnska a v roce 2006 Chorvati Ivica a Janica Kosteličovi v alpském lyžování.

Smolařem běžeckých závodů ve středisku Čang-ťia-kchou je zatím Nor Hans Christer Holund, který byl čtvrtý stejně jako ve skiatlonu.