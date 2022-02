Nástupkyně Ledecké? Ester je úžasná inspirace, plná talentu, říká Maděrová

Nepostoupila z kvalifikace mezi šestnáctku nejlepších.

Nedostala tak šanci zajet si třeba jen jednu jízdu se svým vzorem - Ester Ledeckou. Ale i s třiadvacátým místem může být mladičká Češka z prvních her spokojená.

„Během těch svých jízd jsem byla stažená strachem, abych nespadla. Olympiáda je jeden závod za čtyři roky, to není jak Světový pohár, kde když spadnete, za týden jedete znovu. Tady chcete jet rychle, ale nechcete spadnout, takže to bylo trochu těžké na hlavu. Jsem ráda, že jsem dojela, ale zároveň mě mrzí, že jsem nejela trochu rychleji,“ povídala Maděrová s úsměvem na rtech.

Řečeno čísly, na svou krajanku, vítězku kvalifikace Ester Ledeckou ztratila v součtu obou jízd skoro 11 vteřin. Je taky potřeba dodat, že česká fenoménka porazila druhou nejlepší snowboardistku o skoro tři vteřiny...

K postupu mezi elitu měla ale Maděrová daleko, téměř 6 sekund.

I tak je pro ni celá výprava do Pekingu tak trochu za odměnu, a tak trochu zázrak. Vždyť v Číně vlastně vůbec neměla být. Dlouho figurovala těsně pod čarou.

„Pořád jsem doufala, že to vyjde. Před Vánocemi jsem byla mezi těmi, co měli jet. Pak se mi ale nepovedl jeden závod a rázem bylo skoro jisté, že nepojedu,“ popisovala.

Potřebovala zajet slušně další závody, což se povedlo, v Bad Gasteinu si 19. příčkou vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. „Jenže pak jsem spadla a vypadalo to, že zase nepojedu,“ líčila.

Zbytek jejího týmu odjel na další závody na Ukrajinu, ona raději zůstala doma v izolaci, kdyby se na ni přece jen usmálo štěstí.

A usmálo, přímo se zazubilo ze severu amerického kontinentu. Až 20. ledna Mezinárodní lyžařská federace přerozdělovala účastnická místa a Kanada se toho svého vzdala. Proto se dostalo taky na talentovanou českou snowboardistku.

„Vzbudila jsem se a začala mi chodit hromada zpráv, že jedu. Nemohla jsem tomu uvěřit, trochu jsem si to poslední dny vymodlila,“ smála se.

Je to deset let, co se poprvé postavila na snowboard. Bylo jí osm a prakticky hned věděla, že tohle je přesně sport pro ni. Že jízda na jednom prkně jí vyhovuje ze všeho nejvíc.

„Odmala mě to na prkno táhlo, ale rodiče pořád nechtěli, abych dělala vrcholový sport. Jen jsem jezdila rekreačně na lyžích, na kole, dělali jsme spoustou sportů. ´Ale nebudeš dělat nic vrcholově!´“ parodovala je.

Jak už to tak bývá, úplně neposlechla.

Jen co přišla ze školy, každý den za barákem lezla na kopec a sjížděla ho dolů. Tam a zase zpátky, až i nejprve neoblomné rodiče obměkčila.

Začali ji vozit na tréninky, ona sama na sobě pracovala víc a profesionálněji. Nyní už jede v režimu každodenního zápřahu. „Tři sta šedesát pět dní v roce a jsem spokojená,“ říká.

Volba to byla správná, před dvěma lety dojela Maděrová čtvrtá na juniorském mistrovství světa.

Zuzana Maděrová Narození: 20. 9. 2003 Největší dosavadní úspěch: Na juniorském MS v roce 2020 obsadila 4. místo v paralelním slalomu.

Proč si za svou disciplínu zvolila zrovna paralelní obří slalom? V Liberci trénovala s koučem Evženem Marešem, který ji vedl ke všem disciplínám. A tak zkoušela snowboardcross, slopestyle i alpský snowboarding. „Pak nás nechal, abychom si vybrali sami a mě asi nejvíc nadchl právě ten alpský,“ popisovala.

To už svou kariéru hodně prožívala, i díky své hrdince Ledecké.

„Moje rodina se pořád směje té historce, když Ester vyhrála v Pchjongčchangu. Já si to nepamatuju, ale prý jsem ve svých čtrnácti letech u televize prohlásila, že je to poslední olympiáda beze mě. A nakonec to vyšlo,“ směje se.

S Ledeckou se na svahu moc nepotká. Česká šampionka má kvůli kombinaci s lyžemi tak nabitý program, že v posledních třech letech jela jen čtyři závody Světového poháru na snowboardu.

„Ale jen vidět ji je úžasné, skvělá inspirace. Ona je úplně úžasná, nevím, jak to dělá, ale je plná talentu a hrozné píle. Je vidět, že strašně dře, není to zadarmo, ale ona je přesný důkaz, že to jde. Dřít každý den a být nejlepší,“ všímá si Maděrová.

I ona chce taková být.