Můj mozek to nechápe. Jak Francouzi zahnali noční můru zlatým happy endem

Peking (Od našeho zpravodaje) - Když dozněla hudba, na ledu se objali a oba zhluboka oddechovali. Tolik energie i emocí do svého volného tance vložili. Tolik nadějí i touhy. Ještě když čekali na známky, Guillaume Cizeron jako by stále nemohl popadnout dech. Gabriella Papadakisová mu položila hlavu na rameno. Pak to uviděli: 226,98 bodu. Světový rekord. A to jediné, co je opravdu zajímalo: olympijské zlato. Konečně!