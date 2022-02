Expert iDNES Premium Moravec: Pro sportovce je Peking psycho, nezávidím jim

Drtivou většinu závodů sledovat budu, ale říkat nějaké predikce je složité. V týmu jsou lidi, od kterých se nějaké věci čekají, mám na mysli Michala Krčmáře nebo Markétu Davidovou. Mají šanci i na medaili, ale v biatlonu nikdy nevíte, co se může stát. Samozřejmě pro ně není jednoduché se s očekáváními srovnat, přestože si to snaží připouštět co nejmíň.

Já jsem s tím na svých prvních olympiádách moc pracovat neuměl. Michal a Markéta by k tomu měli přistoupit tak, že nejsou největší favoriti, že jsou tam jiní, kteří by teoreticky měli být pod větším tlakem. Prostě by to měli brát jako každý jiný závod. Říká se to hrozně jednoduše, ale je třeba se maximálně soustředit na výkon a neupínat se k výsledku, který přijde sám.