Mise na neznámé území. V sobotu bude mráz mimo povolenou mez, věští Davidová

Peking (Od našeho zpravodaje) - Co je to za kovový les? „Tolik stožárů s osvětlením kolem trati jsem neviděl ani na olympiádě v Soči, přitom už i tam jich měli mraky,“ povídá Vlastimil Jakeš, biatlonovou unií IBU delegovaný na hry do Pekingu coby šéf biatlonové střelnice.