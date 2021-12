Přirovnání ke vši? I hokejisté z Evropy mohou OH beztrestně odmítnout

A skutečně, zatímco NHL může do 10. ledna bez postihu oznámit, že ti nejlepší hokejisté na hry nepojedou, evropské soutěže takovou možnost nemají. Kluby ze starého kontinentu musí svěřence pustit, jako členy Mezinárodní hokejové federace je k tomu zavazují její stanovy.

Během olympijského turnaje přitom soutěž přeruší pouze Kontinentální a švýcarská liga. V Česku, Švédsku i Finsku bude program pokračovat.

„Nejsme tak dobří hokejisté, nevyděláváme tolik peněz a nehrajeme v nejlepší lize světa, ale fakta zůstávají. Taky chceme hrát za férových a bezpečných podmínek. Nechceme šířit virus a nechceme být v karanténě. Doma, ani v Číně,“ řekl Nygren, bronzový medailista z MS 2014, pro švédský list Expressen.

„Proč evropské kluby nemají možnost vyjádřit svůj postoj? Působí to na mě, jako by si řekli, ať na olympiádu pošlou místo hráčů NHL ty zas... vši z Evropy. Nechceme jet do Číny, strávit čas v karanténě a odehrát olympiádu jen proto, aby se uskutečnila,“ upozornil.

Mnoho hokejistů straší spekulace o tom, že v případě pozitivního testu je v Číně čeká pětitýdenní karanténa. To by se ale stát nemělo, v pokynech pro účastníky her se mluví o třítýdenní izolaci.

I to je nicméně pěkně dlouhá doba, která hráče může odradit. Třeba proto, že nechce chybět svému klubu v klíčovém čase před play off.

Ačkoliv kluby hráčům bránit nesmějí (nebrání-li tomu závažné, především zdravotní důvody), konečné rozhodnutí padne na samotné hokejisty. Ti mohou pozvánku odmítnout.

A co je klíčové, z několika důvodů beztrestně.

„Pro hráče platí, že reprezentace není povinnost, ale čest. Zvlášť při podobných vrcholných akcích. Pokud se písemně omluví a uvede důvody odmítnutí, postih mu nehrozí,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. „Mezi uvedené důvody může patřit neochota se očkovat, pokud to pravidla turnaje vyžadují, nebo obavy z případné karantény.“

Redakce iDNES.cz se na svaz s tímto dotazem obrátila proto, že v jeho směrnici upravující uvolňování hráčů na reprezentační akce stojí, že pokud klub nominovaného hráče nepustí, či sám hráč se, ač klubem uvolněn, aniž by klubu předal prohlášení s odůvodněním, nedostaví na reprezentační akci, nesmí po dobu trvání reprezentační akce nastoupit v žádném utkání soutěží řízených svazem.

„Nominovaný hráč se zároveň vystavuje nebezpečí disciplinárního postihu,“ stojí také v textu, který vysvětluje případy, kdy hráč omluvu neodůvodní.

Směrnice platí i pro olympijské hry. „Podotýkám, že směrnice se uplatňuje pouze v případě rozporů, drtivá většina případů se řeší dohodou,“ upřesnil Zikmund.

Hráči z Evropy se tak budou moct svobodně a beztrestně rozhodnout, zda na olympiádu jet, či ne, což může reprezentačním trenérům při výběru sestavy opět zkomplikovat situaci.

Olympijskou nominaci musí uzavřít do 10. ledna.