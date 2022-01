Náhradníky nejspíš vezmeme jen tři, říká manažer reprezentace Nedvěd

K využití pouze poloviny ze šesti míst takzvaného „taxi squad“ vede reprezentaci několik důvodů. „Už tak tam budeme mít pětadvacet hráčů. Teď se připojí náhradníci. Máme určitý počet míst v kabině, což je ale banální věc, kterou lze vždycky vyřešit. Ale čím víc hráčů na tréninku, tím je to obtížnější,“ řekl Nedvěd.

„Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého. S největší pravděpodobností to budou dva útočníci a jeden obránce, ale je to věc, kterou budu teprve řešit s hráči i jejich kluby,“ prohlásil Nedvěd.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní federace IIHF teprve v pondělí. Jako první oznámil jména hráčů, kteří poletí na olympiádu jako rezervní síla, Ruský olympijský výbor. Sborná má výhodu, že je Kontinentální liga během Her přerušená, a tak si může dovolit vzít ze své domácí soutěže kompletní šestici hokejistů, která zároveň nepřijde o žádný ze svých klubových zápasů.

V českém případě záleží i na tom, jak se extraligové kluby postaví k situaci, kdy by měli přijít o hráče během rozehrané soutěže, který by přitom v Pekingu nejspíš ani nenastoupil. Nabízí se případně možnost využít do pozicí náhradníků hokejisty z nižších soutěží.