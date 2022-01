RETRO: Jak to bylo s Kokosy na sněhu? Většinu filmu si scenáristé vymysleli

Zapomeňte na Františka Ferdinanda d'Este, Sarajevo bude olympijské! Takhle si to organizátoři XIV....

RETRO: Ne olympiádě! Kvůli strachu o přírodu i finance zaskakoval Innsbruck

VIDEO Pokud by se všechno odehrálo podle plánu, u zimních olympijských her v roce 1976 by byl jako...