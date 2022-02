Postup i přes zaváhání. Švancer je ve finále olympijského slopestylu

Švancer si může vynahradit zklamání z Big Airu, v němž nepotvrdil roli jednoho z favoritů a vypadl už v kvalifikaci. V ní obsadil sedmnáctiletý talent až 26. místo poté, co mu nevyšel žádný ze tří skoků.

Také dnes se v první jízdě nevyvaroval chyby a po pádu v jejím závěru se dostal pod tlak. „V druhém kole jsem se soustředil, aby se to povedlo až do konce a nedopadlo to jako minule,“ řekl Švancer agentuře APA. Na první nepostupovou 13. pozici měl náskok přes čtyři body, ale úplně spokojený nebyl. „Na 100 procent ne, tak na 87,“ uvedl.

„Samozřejmě se nám pořádně ulevilo. Konečně jsme ukázali to, na co máme,“ řekl Švancerův trenér Martin Premstaller.

Švancer ovládl obě disciplíny na loňském mistrovství světa juniorů, kde startoval ještě v českých barvách. V Big Airu triumfoval i na předloňské olympiádě mládeže a v této sezoně ve dvou závodech Světového poháru. Ve slopestylu byl v elitní seriálu zatím nejlépe jedenáctý.