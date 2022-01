Nemají pro něj ani jméno. Hrubec líčí, jak Číňané (ne)rozumějí hokeji

Za Kunlun odsloužil hokejový gólman téměř dvě sezony. Čínu opustil počátkem roku 2020, jen chvilinku předtím, než se z ní do světa rozšířil vlezlý koronavirus.

Ten nyní komplikuje a oddaluje i Hrubcův odlet do Pekingu, kde za tři dny startuje olympiáda, při níž by se měl postavit do reprezentační brány.

Ještě předtím na požádání MF DNES spustí Hrubec poutavé vyprávění o bláznivých historkách z Kunlunu nebo o tom, jak Číňané (ne)rozumějí hokeji. „Samo o sobě vypovídá, že pro něj nemají ani vlastní slovo,“ líčí výřečný třicátník.