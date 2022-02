Kde sledovat olympiádu: v ČT s důrazem na Čechy, zbytek na Eurosportu

Podmínky sublicence dovolují České televizi odvysílat 240 prémiových hodin, což je o 50 více než při letní olympiádě v Tokiu, a uplatní i možnost odvysílání repríz. Diváci zde uvidí hry s důrazem na české sportovce a jejich medailové ambice.

Dění v Pekingu bude monitorovat kanál ČT sport či jeho internetová verze, rozšíření sportovního programu například na kanál ČT 2 nebude možné.

Program na streamu se zároveň dle podmínek sublicence musí shodovat s televizním programem. „Platí výjimka, kterou se nám podařilo dohodnout už v Tokiu, že v případě časového souběhu dvou sportů v medailové fázi a s českou účastí lze výjimečně použít další stream pro živý přenos,“ vysvětluje autor olympijského vysílání Robert Záruba.

Vzhledem k časovému posunu se podstatná část živého vysílání odehraje zejména v ranních a dopoledních hodinách.

„Program ČT sport tak zkombinuje přímé přenosy s odpoledními záznamy a večerními reprízami. Kromě toho denně v šest hodin večer odvysíláme Hodinu z Pekingu, v níž divákům nabídneme přehled všech závodů a soutěží daného dne,“ doplňuje Záruba.

ČT vysílá do Pekingu pět komentátorů, tři komentátory z řad expertů a sedm reportérů. Vždy ve 20 hodin pak odstartuje Olympijský večer z Prahy, který shrne celodenní dění.

Pět kanálů s olympiádou

Práva na vysílání olympijských her prodává Mezinárodní olympijský výbor. Až do roku 2016 je vlastnila Česká televize. V soutěži na roky 2018-2024 však tato práva získala v přepočtu za 1,3 miliardy eur (35,4 miliardy korun) společnost Discovery Communications, většinový vlastník Eurosportu. Ten má tak jako jediný právo na neomezený počet přímých přenosů; k dispozici má navíc archiv se záznamy z minulých her.

Diváci můžou sledovat olympiádu na jednom z pěti kanálů interaktivního Eurosport Playeru. Kanály Eurosport 1 a Eurosport 2 se zaměří na české a slovenské sportovce a venkovní sporty jako alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích, skoky na lyžích nebo freestyle a snowboarding. Eurosport 3 je čistě hokejový kanál, nabídne třeba souboj Kanada - USA či Finsko - Švédsko, které se na ČT nedostanou. Eurosport 4 odvysílá rychlobruslení, short track a krasobruslení a Eurosport 5 je curlingový kanál.

Na Eurosportu se představí rozsáhlý tým expertů, kteří mají na kontě dohromady 80 olympijských medailí. Své postřehy nabídne třeba biatlonová legenda Martin Fourcade, hokejista Henrik Lundqvist či rychlobruslařka Anni Friesingerová-Postmanová.

„Podařilo se nám dát dohromady de facto síň slávy zimních sportů. Je to vůbec největší tým, jaký jsme kdy na jakékoliv sportovní akci měli. Dohromady mají experti za sebou 215 účastí na olympijských hrách,“ říká Scott Young, viceprezident Discovery Sports pro obsah a produkci.