První čeští sportovci zamířili do Pekingu, k pozitivně testovaným nikdo nepřibyl

Čtvrteční série testování neodhalila žádný další případ nákazy koronaviru, a tak nic nezabránilo prvnímu letu českých olympioniků do Pekingu. Z letiště Václava Havla ve večerních hodinách zamířilo do dějiště her 69 sportovců a dalších 70 členů výpravy.