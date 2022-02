Den skončil dřív, než začal. Ale nebudu brečet, říká zklamaná Shiffrinová

Fanoušci, kteří byli na olympijskou tribunu vpuštěni, jí tleskali.

I přes vypadnutí totiž dojela do cíle, zamávala, než se objala s maminkou Eileen, která ji odmala po všech závodech doprovází.

„Ten den skončil v podstatě dřív, než vůbec začal. Ale měla jsem správnou mentalitu a na těch pět zatáček jsem hrdá,“ řekla Mikaela Shiffrinová v cíli. „Ale pochopitelně jsem zklamaná. Ani ne tak kvůli tomu, že jsem nezískala medaili, ale třeba proto, že je to skvělý kopec a byly vážně dobré podmínky.“

Na podobnou chybu není ona sami ani její fanoušci zvyklí. Vždyť naposledy obří slalom nedokončila před předlouhými čtyřmi lety.

Čím to tedy bylo, že se její olympijská premiéra v Pekingu měla jepičí život?

Americká hvězda přišla s jasnou odpovědí.

Podle ní se celá sezona nevyvíjí zrovna podle jejích představ. Už na startu zimy v říjnu v Söldenu nemohla několik dní vůbec trénovat kvůli bolavým zádům.

„Pak jsem taky na deset dní zůstala v karanténě a nemohla trénovat. Těch maličkostí, které se nepovedly, bylo dost, ale pochopitelně nejjednodušší je říct, že jsem pět zatáček projela dobře a jednu špatně. A tohle je následek,“ řekla.

Je to pro ni pochopitelně jen první závod z mnoha.

Na druhou stranu, obří slalom je její druhou nejúspěšnější disciplínou co do počtu triumfů vůbec. Je v něm i olympijskou šampionkou z Pchjongčchangu.

„Ale nebudu tady kvůli tomu, že jsem zlato neobhájila, brečet. Je to jen plýtvání energií. Musím se dívat před sebe, znovu se soustředit. Vím, že jsem na tom tak dobře, abych to dokázala,“ má jasno.

I přes nepřízeň osudu se dovede o pár dní později oklepat a znovu vítězit. Dokázala to na minulých olympijských hrách, dokazovala to i na světových šampionátech.

Byť porážky alespoň v její mysli zůstávají na dlouho.

„Vlastně nikdy se přes ně nedostanu, nikdy jsem to nedokázala. Pořád si pamatuju, jak moc mě psychicky bolelo před čtyřmi lety spadnout v Kronplatzu. A to bylo ještě před olympiádou. Přišlo mi to tak srdcervoucí. To naštvání a smutek nikdy nezmizí. Na druhou stranu, je to přesně tak věc, která mě žene dál, kvůli které na sobě dál makám. Tyhle věci se stávají a mně se to bohužel stalo dnes,“ řekla.

Hned v pondělí odpoledne má naplánovaný trénink slalomu - své parádní disciplíny, která ji čeká ve středu.

V Pekingu se pak ještě představí v dalších třech závodech.

Šancí na odčinění zklamání má dost.