Nominační nervy poznal z různých pohledů. Byl vybrán do Nagana 1998. „A stoprocentně vím, že bez Ivana Hlinky bych nejel. Jiný trenér by si mě nevzal na triko,“ tvrdí Vladimír Růžička. O 12 let později si výběr pro olympijský turnaj ve Vancouveru už sestavoval sám coby kouč. „Vždycky je to velký tlak. Vybraným hráčům musíte věřit,“ dodává.