Mohla z toho být i medaile, litují Taschlerovi po zdárné kvalifikaci na ZOH

Do pátečních rytmických tanců vstupovali sourozenci Taschlerovi uvolnění. Vždyť na nedávné Lombardia Trophy dojeli pátí a porazili všechny soupeře, kteří s nimi nyní měli v Oberstdorfu o postupová místa bojovat.

„Víme, že šanci máme, a to nás žene dopředu,“ říkal před závodem Filip Taschler.

Zároveň si uvědomoval, že bez pokory a práce s psychikou kvalifikační klání nezvládnou. „Nechceme přijít na led s tím, že jsme nejlepší. Máme mentální kouče, kteří nám to pomáhají zpracovat.“

Zvládnout nervozitu

Během přípravy na závod v Oberstdorfu se museli vypořádat i Taschlerovým zraněním kolene na začátku léta. „Žádná tragédie to ale nebyla. Všechno jsme měli připravené, takže pak jsme rovnou začali program najíždět. Musím říct že ta pauza nám možná i pomohla, protože jsme se vrátili s větší chutí,“ vyprávěl Taschler.

Přestože vstupovali do kvalifikačního závodu podle svých slov bez očekávání, druhé místo po rytmických tancích je navnadilo na zisk medaile a možná i obhajobě vítězství z loňského roku. Nic takového se ale nekonalo, po partnerčině chybě v twizzlech při volném tanci klesli na páté místo.

„Mrzelo mě to. Kdybych ty twizzly zajela dobře, tak bychom měli medaili,“ lituje nyní po volném tanci Natálie Taschlerová. Její bratr se o pokaženém prvku dozvěděl až po skončení jejich programu. „Celou dobu se mi jelo dobře. Myslel jsem si, že jsme zajeli čistě,“ vypráví.

I přes bodovou ztrátu Taschler v úspěšnou kvalifikaci nepřestal věřit. „Nepřipouštěl jsem si, že bychom nepostoupili,“ přiznává po závodě.

Jak se před začátkem závodu domnívali, ustát kvalifikaci v hlavě bylo obtížné. „Program jsme měli natrénovaný a naježděný, rozhodovala spíš ta mentální než fyzická stránka,“ popisuje Taschlerová. „Nejtěžší bylo vypořádat se s nervozitou a zbytečně moc o tom programu nepřemýšlet,“ dodává.



Beze slov

Teprve druhou sezonu jezdí jako senioři a hned budou mít možnost závodit na olympiádě. „Je to pro nás další velký krok v kariéře, která teď vlastně začíná. Ještě úplně nevnímám, co se nám podařilo, jsou to hodně čerstvé emoce,“ říká k tomu Taschler.

„Jsem spíš beze slov, než že bych dokázala popsat, co vše mi jde hlavou,“ přidává se Taschlerová.

Do zimní olympiády v Pekingu zbývá méně než 130 dní. A nyní je jasné, čím ten čas taneční pár vyplní. „V přípravě polevit rozhodně nehodláme. Chceme se posouvat stále víc a víc dopředu, abychom se nejeli na olympiádu jen zúčastnit,“ plánují sourozenci.

„Motivaci máme a dnešní úspěch nás ještě víc nakopl,“ ujišťuje Taschler.

Jistým místem v tancích na ledě má nyní Česká republika na olympiádě zastoupení ve všech krasobruslařských kategoriích. Naposledy se to českým krasobruslařům podařilo v roce 1992 v Albertville, to ale ještě reprezentovali Československo.

Tehdy závodil v kategorii mužů Petr Barna, v kategorii žen Lenka Kulovaná, ve sportovních dvojicích se poprvé předvedl pár Radka Kovaříková a René Novotný a tance na ledě jeli Kateřina Mrázová a Martin Šimeček.

Díky obsazení všech kategorií má pro nadcházející pekingskou olympiádu Česká republika možnost zúčastnit se i týmové soutěže.